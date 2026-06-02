Kolejny hit transferowy w polskiej siatkówce. Doszło do zamiany miejsc

Grabka przez dwa sezony z powodzeniem reprezentowała barwy łódzkiego zespołu. Dołączyła do PGE Budowlanych przed rozgrywkami 2024/25, po długiej rehabilitacji po kontuzji biodra. W minionym sezonie aż pięciokrotnie otrzymywała statuetkę MVP dla najlepszej zawodniczki meczu, a z łódzką drużyną zdobyła Puchar Polski i mistrzostwo Tauron Ligi. W obu przypadkach jej drużyna okazał się lepsza do DevelopResu (w PP w półfinale). Sezon wcześniej z PGE Budowlanymi zdobyła brązowy medal mistrzostw Polski. Dobra gra zaowocowała powołaniem do reprezentacji Polski, z którą zdobyła brązowy medal Ligi Narodów w 2025 roku. W kadrze o pozycję numer jeden na rozegraniu rywalizuje z Katarzyną Wenerską, z którą teraz „wymieniły się” klubami.

W zespole DevelopResu na kolejny sezon pozostały: Holenderki Laura Jensen i Marrit Jasper, Julita Piasecka, Justyna Jankowska i Dominika Pierzchała.

Odeszło natomiast dziewięć siatkarek: Magda Kubas, Katarzyna Wenerska, Aleksandra Szczygłowska, Taylor Bannister, Swietłana Dorsman, Laura Heyrman, Karina Chmielewska, Oliwia Sieradzka i Nathalie Lemmens.

Nowymi siatkarkami oprócz Grabki będą: atakujące Amerykanka Taylor Mims i Chorwatka Mika Grbavica, czeska przyjmująca Magdalena Bukovska. Po roku przerwy wraca środkowa Weronika Centka-Tietianiec (ostatnio ŁKS Commercecon Łódź). Na rozegraniu występować będzie Martyna Łazowska (#VolleyWrocław), natomiast na libero Karolina Pancewicz (Sokół&Hagric Mogilno) i Zuzanna Suska (BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała).

Zmiany będą też w sztabie szkoleniowym zespołu z Rzeszowa. Trenerką nadal będzie Serbka Jelena Blagojević, ale nie będzie już jej asystenta Sergieja Kapelusa. Miejsce Ukraińca zajmie dobrze znany w Rzeszowie Marcin Ogonowski. 52-letni szkoleniowiec był asystentem trenera Andrzeja Kowala w Asseco Resovii, gdy ta zdobywała mistrzostwa Polski. W kobiecej siatkówce pracował w MKS Bispol Paradiso Łańcut, a ostatnio w zespole Sokół&Hagric Mogilno.

Z DevelopResem pod dwóch latach pracy żegna się też statystyk Michał Szpak. Zastąpi go Dominik Fabianowicz, który w minionym sezonie był jednym z asystentów Alessandro Chiappiniego w Panathinaikosie Ateny. Jest statystykiem w reprezentacji Polski, a wcześniej pracował w UNI Opole i Stali Mielec.