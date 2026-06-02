Kto zaimponował przed mundialem? Wyniki i skróty wtorkowych sparingów przed MŚ

Wtorkowe zmagania na arenie międzynarodowej otworzyło spotkanie w Rijece, w którym zmierzyły się reprezentacje Chorwacji i Belgii. Zwycięsko z tego starcia wyszły "Czerwone Diabły", które wygrały 2:0 po bramkach Youriego Tielemansa oraz Romelu Lukaku. Dla napastnika z Antwerpii był to już 90. gol w narodowych barwach. Tym samym awansował na samodzielne piąte miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców reprezentacyjnych, spychając na szóstą pozycję Roberta Lewandowskiego oraz Malezyjczyka Mokhtara Dahariego (obaj po 89 trafień). Liderem tego zestawienia pozostaje Cristiano Ronaldo (143 gole), a za jego plecami plasuje się Lionel Messi (116).

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W innym wtorkowym meczu Gruzja podjęła Rumunię. W przeciwieństwie do ekip grających w Rijece, żadna z tych drużyn nie wystąpi na zbliżającym się mundialu. Kibice zgromadzeni na Mikheil Meskhi Stadium w Tbilisi musieli czekać na bramki aż do drugiej połowy. Zaledwie 45 sekund po wznowieniu gry wynik otworzył Giorgi Kvilitaia, który wykorzystał błąd bramkarza gości i skierował piłkę do pustej bramki. Ostatecznie starcie zakończyło się remisem 1:1. Rumunów przed porażką uchroniło trafienie Louisa Munteanu, który sfinalizował świetnym strzałem głową dośrodkowanie Vladimira Screciu.

W ostatnim spotkaniu tego wieczoru zmierzyły się reprezentacje Walii oraz Ghany. Rywalizacja na stadionie w Cardiff również zakończyła się remisem 1:1. Prowadzenie gościom dał w 66. minucie Caleb Yirenkyi, dla którego było to debiutanckie trafienie w kadrze. Gospodarze zdołali odpowiedzieć dopiero w doliczonym czasie gry za sprawą wyrównującego gola Lewisa Koumasa.

Transmisje meczów towarzyskich przed MŚ 2026 na sportowych antenach Polsatu.

Wyniki wtorkowych meczów towarzyskich przed MŚ 2026:

Chorwacja - Belgia 0:2 (0:1)

Bramki: Youri Tielemans 38, Romelu Lukaku 90+6.

Gruzja - Rumunia 1:1 (0:0)

Bramki: Giorgi Kvilitaia 46 - Louis Munteanu 55.

Walia - Ghana 1:1 (0:0)

Bramki: Lewis Koumas 90+3 - Caleb Yirenkyi 66.