Kto na rozegraniu, a kto rewelacją? Eksperci typują przed Ligą Narodów siatkarek

Jakub BednarukSiatkówka

Już za chwileczkę, już za momencik kolejny sezon z VNL zacznie się kręcić! Zaproponowałem naszym ekspertom zabawę w szklaną kulę. Oczywiście trochę będzie zgadywania, ale zobaczymy za kilka tygodni, kto trafił najwięcej.

Grupa siatkarek reprezentacji Polski w zielonych strojach stoi w kółku, jedna z nich trzyma piłkę.
fot. Polsat Sport
Siatkarki reprezentacji Polski

1. Kto i dlaczego będzie pierwszą rozgrywającą reprezentacji Polsk na koniec sezonu?

 

Dorota Świeniewicz-Brandt:

 

Czas pokaże, bo charakterologicznie mamy dwie różne rozgrywające. Kasia spokojna i bardzo zrównoważona. Za to Grabka - wulkan energii. Miała bardzo dobry sezon ligowy, a Wenerska falowała. Na szczęście dla mnie to Lavarini będzie musiał decydować, na którą postawić w ME.

 

Milena Sadurek:

 

Wenerska, bo jej ufa trener.

 

Joanna Kaczor-Bednarska:

 

50/50. Myślę, że będą grały na zmianę.

 

Joanna Podoba-Malicka:

 

Katarzyna Wenerska, większe doświadczenie/

 

Marek Magiera:

 

Katarzyna Wenerska, bo od początku pracy Lavariniego z kadrą (przy nieobecnościach Joanny Wołosz) była jego pierwszym wyborem.

 

Adrian Brzozowski:

 

Jeśli Stefano Lavarini zdecyduje się na zmianę swojej podstawowej rozgrywającej, to sezon skończy w szóstce Alicja Grabka.

 

2. Kto i dlaczego będzie na ataku wspierał Stysiak?

 

Dorota Świeniewicz-Brandt:

 

Na turnieju w Genui lepiej prezentowała się Oliwia Sieradzka. Myślę, że ta zawodniczka, która w trakcje pierwszego tygodnia VNL zaprezentuje się lepiej, będzie wsparciem dla Magdy.

 

Milena Sadurek:

 

Zdecyduje o tym pierwszy tydzień VNL, ale moim zdaniem Sieradzka.

 

Joanna Kaczor-Bednarska:

 

Sieradzka, solidna mentalnie i technicznie.

 

Joanna Podoba-Malicka:

 

Oliwia Sieradzka, bo udowodniła, że potrafi dawać dobre i wartościowe zmiany, a to wcale nie jest takie proste!

 

Marek Magiera:

 

Na to pytanie odpowiedź poznamy po pierwszym turnieju VNL. Turniej towarzyski w Genui nie odpowiedział na pytanie, czy będzie to Szczurowska, czy Sieradzka. Raczej dał więcej pytań, ale wydaje się, że mały krok z przodu jest po nim Szczurowska.

 

Adrian Brzozowski:

 

Oliwia Sieradzka. Widać było, że jest mniej przejęta występami na boisku. Granie z Katarzyną Wenerską w Developresie też może procentować.

 

3. Jaki zespół i jaka zawodniczka zostanie rewelacją VNL?

 

Dorota Świeniewicz-Brandt:

 

Myślę, że w dalszym ciągu będziemy pod ogromnym wrażeniem reprezentacji Włoch.

 

Milena Sadurek:

 

Francja.

 

Joanna Kaczor-Bednarska:

 

Niemcy.

 

Joanna Podoba-Malicka:

 

Chiny.

 

Marek Magiera:

 

Najbardziej rozwojowa drużyna z tych nieoczywistych, czyli Francja i atakująca tej drużyny Iman Ndiaye.

 

Adrian Brzozowski:

Poprzedni sezon pokazał, że Czeszki mogą być ciekawym zespołem. Holenderki powinny wreszcie zacząć grać na poziomie, który prezentują drużyny Felixa Koslovskiego. Która siatkarka będzie rewelacją? Może Grozer? Może któraś z Polek? Czyrniańska?

 

4. Jaki zespół zostanie rozczarowaniem?

 

Dorota Świeniewicz-Brandt:

 

Chyba Dominikana, wysoki, fizyczny zespół, który często nie radzi sobie z emocjami.

 

Milena Sadurek

 

Belgia.

 

Joanna Kaczor-Bednarska:

 

Bułgaria.

 

Joanna Podoba-Malicka:

 

Tajlandia.

 

Marek Magiera:

 

Wszystko będzie zależało od decyzji trenerów - jakimi składami będą grali w tegorocznej edycji. Rozczarowaniem będzie brak awansu Polski do finałowego turnieju.

 

Adrian Brzozowski:

Serbia.

 

5. Podaj osiem zespołów, które zagrają w turnieju finałowym VNL oraz pierwszą trójkę.

 

Dorota Świeniewicz-Brandt:

 

Włochy, Turcja, Brazylia, Chiny, Polska, USA, Holandia, Germania.

 

Milena Sadurek:

 

USA , Włochy, Chiny, Polska, Turcja, Japonia, Brazylia.

 

Joanna Kaczor-Bednarska:

 

Brazylia, Turcja, Japonia, USA, Włochy, Chiny, Polska, Niemcy.

 

Joanna Podoba-Malicka:

 

Włochy, Brazylia, Japonia, USA, Polska, Holandia, Chiny, Turcja.

 

Marek Magiera:

 

Włochy, Brazylia, Turcja, USA, Japonia, Chiny, Francja, Polska Turcja, Brazylia, Włochy.

 

Adrian Brzozowski:

 

Brazylia, Włochy, Japonia. A dalej kolejność przypadkowa - Turcja, Chiny, Holandia, Polska, USA, Serbia, Niemcy.

 

6. Które miejsce w rankingu FIVB będzie zajmowała Polska na koniec VNL?

 

Dorota Świeniewicz-Brandt:

 

4-5 miejsce w rankingu, biorąc pod uwagę, że mamy zespół w przebudowie i kilka debiutantek w składzie.

 

Milena Sadurek:

 

4.

 

Joanna Kaczor-Bednarska:

 

7.

 

Joanna Podoba-Malicka:

 

6.

 

Marek Magiera:

 

8.

 

Adrian Brzozowski:

 

6.

 

7. Podczas tegorocznej Ligi Narodów będę obserwować..., ponieważ...

 

Dorota Świeniewicz-Brandt:

 

Wszystkie europejskie reprezentacje pod kątem ME, dla których złoto daje awans do IO.

 

Milena Sadurek:

 

Antropovą na przyjęciu.

 

Joanna Kaczor-Bednarska:

 

Nasze środkowe, ponieważ poszukujemy następczyni Korneluk.

 

Joanna Podoba-Malicka:

 

Podczas tegorocznej Ligi Narodów będę obserwować Antropovą, ponieważ zmienia pozycję, na jakiej ma grać.

 

Marek Magiera:

 

Debiutantki w poszczególnych kadrach, ponieważ jestem ciekawy, czy dostaną „prawdziwą szansę”.

 

Adrian Brzozowski:

 

Holandię i Czechy. Żeby sprawdzić, czy znów poczyniły postępy względem poprzedniego sezonu. Oraz Chiny.

 

8. Natalia Kecher czy Maja Koput - która zawodniczka stanie się pierwszoplanową postacią środka siatki w reprezentacji Polski?

 

Dorota Świeniewicz-Brandt:

 

Patrząc przez pryzmat TL, Kecher grała jako podstawowa, ma większe doświadczenie i jest bardziej ograna, ale często też było widać, że to dopiero początek jej przygody z dorosła siatkówką.

 

Milena Sadurek:

 

Żadna.

 

Joanna Kaczor-Bednarska:

 

Kecher.

 

Joanna Podoba-Malicka:

 

Jeszcze nie w tym sezonie.

 

Marek Magiera:

 

Obie dostaną szanse, ale pierwszoplanowymi postaciami będą Obiała i Jurczyk.

 

Adrian Brzozowski:

 

Natalia Kecher.

 

9. Czy wypali pomysł z Antropovą na przyjęciu?

 

Dorota Świeniewicz-Brandt:

 

Po turnieju w Genui Velasco był bardzo zadowolony z debiutu tej zawodniczki na pozycji przyjmującej. Będzie pierwszym wyborem wszystkich zagrywających. Przyjęcie jest trudnym elementem do opanowania, a czasu do ME jest mało.

 

Milena Sadurek:

 

Nie.

 

Joanna Kaczor-Bednarska:

 

Tak.

 

Joanna Podoba-Malicka:

 

Będzie bardzo trudno.

 

Marek Magiera:

 

Docelowo może się to udać, wszystko będzie zależało od formy włoskich libero Fersino lub Spirito.

 

Adrian Brzozowski:

 

Dla Antropovej nie jest to pierwszy kontakt z graniem na tej pozycji, więc nie będzie to większym problemem ani dla niej, ani dla kadry.

 

10. Kto spadnie z Ligi Narodów?

 

Dorota Świeniewicz-Brandt:

 

Myślę, że Ukraina z Czechami będą walczyć o utrzymanie.

 

Milena Sadurek:

 

Bułgaria lub Ukraina.

 

Joanna Kaczor-Bednarska:

 

Bułgaria.

 

Joanna Podoba-Malicka:

 

Tajlandia lub Ukraina.

 

Marek Magiera:

 

Czechy.

 

Adrian Brzozowski:

 

Ukraina.

 

***

 

Ciekawie się głosy poukładały, prawda? Nasi eksperci stawiają raczej na Wenerską jako jedynkę na rozegraniu i Sieradzką jako wsparcie Stysiak. Liczą na Kecher, ale zaznaczają, że to jeszcze może być za wcześnie. Antropova powinna wypalić, a nasze miejsce w rankingu na koniec VNL to już loteria.

 

Zobaczymy, kto trafi z rewelacją, niewypałem i kto spadnie z VNL. Na to poczekamy kilka tygodni i sprawdzimy, kto był najbliżej, a teraz Polki! Do boju!

