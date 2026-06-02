Kto na rozegraniu, a kto rewelacją? Eksperci typują przed Ligą Narodów siatkarek
Już za chwileczkę, już za momencik kolejny sezon z VNL zacznie się kręcić! Zaproponowałem naszym ekspertom zabawę w szklaną kulę. Oczywiście trochę będzie zgadywania, ale zobaczymy za kilka tygodni, kto trafił najwięcej.
1. Kto i dlaczego będzie pierwszą rozgrywającą reprezentacji Polsk na koniec sezonu?
Dorota Świeniewicz-Brandt:
Czas pokaże, bo charakterologicznie mamy dwie różne rozgrywające. Kasia spokojna i bardzo zrównoważona. Za to Grabka - wulkan energii. Miała bardzo dobry sezon ligowy, a Wenerska falowała. Na szczęście dla mnie to Lavarini będzie musiał decydować, na którą postawić w ME.
Milena Sadurek:
Wenerska, bo jej ufa trener.
Joanna Kaczor-Bednarska:
50/50. Myślę, że będą grały na zmianę.
Joanna Podoba-Malicka:
Katarzyna Wenerska, większe doświadczenie/
Marek Magiera:
Katarzyna Wenerska, bo od początku pracy Lavariniego z kadrą (przy nieobecnościach Joanny Wołosz) była jego pierwszym wyborem.
Adrian Brzozowski:
Jeśli Stefano Lavarini zdecyduje się na zmianę swojej podstawowej rozgrywającej, to sezon skończy w szóstce Alicja Grabka.
2. Kto i dlaczego będzie na ataku wspierał Stysiak?
Dorota Świeniewicz-Brandt:
Na turnieju w Genui lepiej prezentowała się Oliwia Sieradzka. Myślę, że ta zawodniczka, która w trakcje pierwszego tygodnia VNL zaprezentuje się lepiej, będzie wsparciem dla Magdy.
Milena Sadurek:
Zdecyduje o tym pierwszy tydzień VNL, ale moim zdaniem Sieradzka.
Joanna Kaczor-Bednarska:
Sieradzka, solidna mentalnie i technicznie.
Joanna Podoba-Malicka:
Oliwia Sieradzka, bo udowodniła, że potrafi dawać dobre i wartościowe zmiany, a to wcale nie jest takie proste!
Marek Magiera:
Na to pytanie odpowiedź poznamy po pierwszym turnieju VNL. Turniej towarzyski w Genui nie odpowiedział na pytanie, czy będzie to Szczurowska, czy Sieradzka. Raczej dał więcej pytań, ale wydaje się, że mały krok z przodu jest po nim Szczurowska.
Adrian Brzozowski:
Oliwia Sieradzka. Widać było, że jest mniej przejęta występami na boisku. Granie z Katarzyną Wenerską w Developresie też może procentować.
3. Jaki zespół i jaka zawodniczka zostanie rewelacją VNL?
Dorota Świeniewicz-Brandt:
Myślę, że w dalszym ciągu będziemy pod ogromnym wrażeniem reprezentacji Włoch.
Milena Sadurek:
Francja.
Joanna Kaczor-Bednarska:
Niemcy.
Joanna Podoba-Malicka:
Chiny.
Marek Magiera:
Najbardziej rozwojowa drużyna z tych nieoczywistych, czyli Francja i atakująca tej drużyny Iman Ndiaye.
Adrian Brzozowski:
Poprzedni sezon pokazał, że Czeszki mogą być ciekawym zespołem. Holenderki powinny wreszcie zacząć grać na poziomie, który prezentują drużyny Felixa Koslovskiego. Która siatkarka będzie rewelacją? Może Grozer? Może któraś z Polek? Czyrniańska?
4. Jaki zespół zostanie rozczarowaniem?
Dorota Świeniewicz-Brandt:
Chyba Dominikana, wysoki, fizyczny zespół, który często nie radzi sobie z emocjami.
Milena Sadurek
Belgia.
Joanna Kaczor-Bednarska:
Bułgaria.
Joanna Podoba-Malicka:
Tajlandia.
Marek Magiera:
Wszystko będzie zależało od decyzji trenerów - jakimi składami będą grali w tegorocznej edycji. Rozczarowaniem będzie brak awansu Polski do finałowego turnieju.
Adrian Brzozowski:
Serbia.
5. Podaj osiem zespołów, które zagrają w turnieju finałowym VNL oraz pierwszą trójkę.
Dorota Świeniewicz-Brandt:
Włochy, Turcja, Brazylia, Chiny, Polska, USA, Holandia, Germania.
Milena Sadurek:
USA , Włochy, Chiny, Polska, Turcja, Japonia, Brazylia.
Joanna Kaczor-Bednarska:
Brazylia, Turcja, Japonia, USA, Włochy, Chiny, Polska, Niemcy.
Joanna Podoba-Malicka:
Włochy, Brazylia, Japonia, USA, Polska, Holandia, Chiny, Turcja.
Marek Magiera:
Włochy, Brazylia, Turcja, USA, Japonia, Chiny, Francja, Polska Turcja, Brazylia, Włochy.
Adrian Brzozowski:
Brazylia, Włochy, Japonia. A dalej kolejność przypadkowa - Turcja, Chiny, Holandia, Polska, USA, Serbia, Niemcy.
6. Które miejsce w rankingu FIVB będzie zajmowała Polska na koniec VNL?
Dorota Świeniewicz-Brandt:
4-5 miejsce w rankingu, biorąc pod uwagę, że mamy zespół w przebudowie i kilka debiutantek w składzie.
Milena Sadurek:
4.
Joanna Kaczor-Bednarska:
7.
Joanna Podoba-Malicka:
6.
Marek Magiera:
8.
Adrian Brzozowski:
6.
7. Podczas tegorocznej Ligi Narodów będę obserwować..., ponieważ...
Dorota Świeniewicz-Brandt:
Wszystkie europejskie reprezentacje pod kątem ME, dla których złoto daje awans do IO.
Milena Sadurek:
Antropovą na przyjęciu.
Joanna Kaczor-Bednarska:
Nasze środkowe, ponieważ poszukujemy następczyni Korneluk.
Joanna Podoba-Malicka:
Podczas tegorocznej Ligi Narodów będę obserwować Antropovą, ponieważ zmienia pozycję, na jakiej ma grać.
Marek Magiera:
Debiutantki w poszczególnych kadrach, ponieważ jestem ciekawy, czy dostaną „prawdziwą szansę”.
Adrian Brzozowski:
Holandię i Czechy. Żeby sprawdzić, czy znów poczyniły postępy względem poprzedniego sezonu. Oraz Chiny.
8. Natalia Kecher czy Maja Koput - która zawodniczka stanie się pierwszoplanową postacią środka siatki w reprezentacji Polski?
Dorota Świeniewicz-Brandt:
Patrząc przez pryzmat TL, Kecher grała jako podstawowa, ma większe doświadczenie i jest bardziej ograna, ale często też było widać, że to dopiero początek jej przygody z dorosła siatkówką.
Milena Sadurek:
Żadna.
Joanna Kaczor-Bednarska:
Kecher.
Joanna Podoba-Malicka:
Jeszcze nie w tym sezonie.
Marek Magiera:
Obie dostaną szanse, ale pierwszoplanowymi postaciami będą Obiała i Jurczyk.
Adrian Brzozowski:
Natalia Kecher.
9. Czy wypali pomysł z Antropovą na przyjęciu?
Dorota Świeniewicz-Brandt:
Po turnieju w Genui Velasco był bardzo zadowolony z debiutu tej zawodniczki na pozycji przyjmującej. Będzie pierwszym wyborem wszystkich zagrywających. Przyjęcie jest trudnym elementem do opanowania, a czasu do ME jest mało.
Milena Sadurek:
Nie.
Joanna Kaczor-Bednarska:
Tak.
Joanna Podoba-Malicka:
Będzie bardzo trudno.
Marek Magiera:
Docelowo może się to udać, wszystko będzie zależało od formy włoskich libero Fersino lub Spirito.
Adrian Brzozowski:
Dla Antropovej nie jest to pierwszy kontakt z graniem na tej pozycji, więc nie będzie to większym problemem ani dla niej, ani dla kadry.
10. Kto spadnie z Ligi Narodów?
Dorota Świeniewicz-Brandt:
Myślę, że Ukraina z Czechami będą walczyć o utrzymanie.
Milena Sadurek:
Bułgaria lub Ukraina.
Joanna Kaczor-Bednarska:
Bułgaria.
Joanna Podoba-Malicka:
Tajlandia lub Ukraina.
Marek Magiera:
Czechy.
Adrian Brzozowski:
Ukraina.
***
Ciekawie się głosy poukładały, prawda? Nasi eksperci stawiają raczej na Wenerską jako jedynkę na rozegraniu i Sieradzką jako wsparcie Stysiak. Liczą na Kecher, ale zaznaczają, że to jeszcze może być za wcześnie. Antropova powinna wypalić, a nasze miejsce w rankingu na koniec VNL to już loteria.
Zobaczymy, kto trafi z rewelacją, niewypałem i kto spadnie z VNL. Na to poczekamy kilka tygodni i sprawdzimy, kto był najbliżej, a teraz Polki! Do boju!Przejdź na Polsatsport.pl