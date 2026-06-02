Ledwo skończył się sezon, a Bayern Monachium ogłasza. Będzie wielki powrót!

Brazylijczyk Dante, bo o nim mowa, był łączony z powrotem do stolicy Bawarii od kilku tygodni. W końcu Bayern potwierdził te doniesienia. Dante został nowym trenerem drugiej drużyny.

- Zdecydowaliśmy, że chcemy współpracować z młodym trenerem, który sam jest profesjonalistą na wysokim poziomie. Dante doświadczył niemal wszystkiego, co można przeżyć w piłce nożnej jako zawodnik, a nawet w wieku 42 lat był w Niceo wzorem do naśladowania. Takim nastawieniem przekonał nas podczas rozmów - powiedział Jochen Sauer, dyrektor ds. rozwoju młodzieży, w rozmowie z oficjalną stroną klubu.

Dante był piłkarzem Bayernu w latach 2012-2015. W tym czasie rozegrał 133 spotkania i pomógł klubowi m.in. w wywalczeniu potrójnej korony w sezonie 2012/2013.

Brazylijczyk przyznał, że jest podekscytowany nowym wyzwaniem i nie może doczekać się rozpoczęcia pracy.

Dante zakończył piłkarską 29 maja, kiedy jego Nicea pokonała Saint-Etienne w meczu o utrzymanie w Ligue 1. 42-latek spędził na boisku 78 minut.

Polsat Sport