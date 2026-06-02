Legia dopięła swego! Potwierdzono kolejny transfer

Zjawiński od 2015 do 2020 roku szkolił się w Akademii Legii, był częścią zespołu rezerw. W 2020 roku zadebiutował w Ekstraklasie w barwach Stali Mielec, a potem występował również w Lechii Gdańsk i Widzewie Łódź. Ostatnie dwa sezony spędził w Polonii Warszawa w Betclic 1. lidze. Był wiceliderem klasyfikacji strzelców na koniec rozgrywek.

24-letni napastnik jest również byłym młodzieżowym reprezentantem Polski.

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"Historia mojego powrotu do Legii była długa, ale szczęśliwa. Cieszę się, że będę miał okazję spełnić marzenie o debiucie w pierwszej drużynie, które miałem przychodząc tutaj jako 14-latek. Trenowałem już w Legia Training Center, ale to był krótki czas, więc mam nadzieję, że najbliższe lata w tym miejscu będą udane. Zainteresowanie moją osobą było duże, ale kiedy dowiedziałem się o propozycji Legii, decyzja mogła być tylko jedna. To był priorytet również z przyczyn emocjonalnych, ponieważ tutaj dorastałem i tutaj wiele przeżyłem, rozwijając się jako zawodnik. Jestem napastnikiem bazującym na cechach wolicjonalnych, ale też dobrze czującym się w polu karnym" - powiedział Zjawiński, cytowany w komunikacie klubu.

"Łukasz wraca do domu, czego mu gratuluję. Jego ścieżka do pierwszej drużyny była inna, ale była właściwa. Ostatnio zbierał doświadczenie i zdobył bardzo wiele bramek na poziomie I ligi. Dyrektor skautingu Piotr Zasada polecił tego zawodnika. Analizowaliśmy jego grę i zobaczyliśmy w nim potencjał. Jeśli strzelasz tyle bramek, to znaczy, że coś w sobie masz. Z naszej perspektywy kluczowe było wzmocnienie tej pozycji. Potrzebujemy młodej, świeżej krwi, potrzebujemy ambitnego zawodnika, głodnego gry, sukcesów i bramek na naszym stadionie, przed Żyletą, co dla niego będzie czymś wyjątkowym" - podsumował dyrektor sportowy Legii Fredi Bobic.

To trzeci zawodnik pozyskany przez zespół z Warszawy, po dwóch Chorwatach - grającym przez ostatnie dwa lata w Motorze Lublin bramkarzu Ivanie Brkiciu oraz grającym ostatnio w Rakowie Częstochowa obrońcy Zoranie Arseniciu.

Z Legii po sezonie odeszło pięciu piłkarzy: Kacper Tobiasz, Radovan Pankov, Juergen Elitim, Patryk Kun i Ermal Krasniqi. Michał Żewłakow przestał pełnić funkcję dyrektora sportowego, a Konrad Paśniewski - dyrektora zespołu.

W zakończonym pod koniec maja sezonie Legia zajęła szóste miejsce w PKO BP Ekstraklasie, co nie dało jej miejsca w europejskich rozgrywkach pucharowych.

Pierwsza kolejka nowej edycji rozgrywek PKO BP Ekstraklasy jest zaplanowana na 24-26 lipca.

PAP