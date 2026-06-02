Liga Narodów siatkarek 2026. Transmisje TV i stream online. Gdzie oglądać mecze pierwszego tygodnia?

W dniach 3-7 czerwca zostaną rozegrane pierwsze mecze tegorocznej edycji Ligi Narodów siatkarek. Osiemnaście reprezentacji podzielono na trzy grupy, które będą rywalizowały w trzech turniejach. W każdym z turniejów wystąpi po sześć ekip, a każda z drużyn w pierwszym tygodniu rozegra po cztery spotkania.

grupa 1 (Quebec, Kanada) Francja, Japonia, Kanada, Niemcy, Ukraina, USA

grupa 2 (Brasilia, Brazylia) Brazylia, Bułgaria, Dominikana, Holandia, Turcja, Włochy

grupa 3 (Nankin, Chiny) Belgia, Chiny, Czechy, Polska, Serbia, Tajlandia

Reprezentacja Polski zmagania w VNL 2026 rozpocznie w chińskim Nankin. Zmierzy się tam kolejno z Belgią (3 czerwca), Czechami (4 czerwca), Serbią (5 czerwca) oraz Chinami (7 czerwca).

Transmisje meczów siatkarskiej Ligi Narodów na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

Liga Narodów siatkarek - transmisje meczów pierwszego tygodnia:

2026-06-03: Belgia – Polska (środa, godzina 5.15; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-06-03: Tajlandia – Serbia (środa, godzina 8.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-06-03: Chiny – Czechy (środa, godzina 13.15; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-06-03: Ukraina – USA (środa, godzina 16.45; transmisja – Polsat Sport 3)

2026-06-03: Dominikana – Turcja (środa, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-06-03: Włochy – Bułgaria (środa, godzina 21.15; transmisja – Polsat Sport 3)

2026-06-03: Francja – Japonia (środa, godzina 22.15; transmisja – Polsat Sport 2)

