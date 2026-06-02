Malwina Smarzek ma nowy klub! To już oficjalne

Malwina Smarzek zmienia barwy klubowe. Oficjalnie została nową zawodniczką Ilbanku Ankara.

Malwina Smarzek ostatni sezon spędziła w Turcji. Występowała w Kuzeyboru SK, natomiast pod koniec kampanii zaliczyła krótki epizod w Indonezji, dołączając do zespołu Jakarta Popsivo Polwan.

 

Teraz wyjaśniła się przyszłość atakującej reprezentacji Polski. Smarzek została oficjalnie zaprezentowana jako zawodniczka Ilbanku Ankara.

 

Ekipa ze stolicy Turcji w zeszłym sezonie Sultanlar Ligi uplasowała się na 12. miejscu. Zakończyła zmagania mając zaledwie punkt przewagi nad strefą spadkową.

