Znamy kolejnego półfinalistę! Ogromne emocje na Roland Garros

Roland Garros wszedł w decydujące fazy. W jednym z ćwierćfinałów mierzyli się rozstawieni odpowiednio z "26" i "28" Czech Jakub Mensik i Brazylijczyk Joao Fonseca.

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Faworytem przed spotkaniem był Fonseca, jednak w pierwszych dwóch setach nie miał wiele do powiedzenia. Nie dotarł do chociażby jednego break pointa. W premierowej partii o triumfie Mensika decydowało jedno przełamanie (6:4), natomiast w drugiej - dwa (6:3).

W trzecią odsłonę lepiej wszedł Fonseca, który zdobył breaka już w pierwszym gemie, a potem podwyższył prowadzenie na 2:0. Mensik natychmiast odrobił jednak stratę i było po 2. Przy stanie 5:4 Brazylijczyk serwował po seta, ale Czech odłamał i wyrównał na 5:5.

Ostatecznie o losie tego seta musiał zadecydować tie-break. Chłodniejszą głowę zachował czeski tenisista, triumfując 7:3.

O miejsce w wielkim finale Mensik zmierzy się z turniejową "2" Alexandrem Zverevem. Niemiec pokonał w ćwierćfinale Hiszpana Rafaela Jodara.

Jakub Mensik - Joao Fonseca 6:4, 6:3, 7:7 (7-3)

jc, Polsat Sport