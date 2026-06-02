Nagłe oświadczenie przed meczem Chwalińskiej! "Oficjalnie zwrócili się..."

Przypomnijmy - Chwalińska jest już w ćwierćfinale Roland Garros 2026. To życiowy sukces Polki, która dzięki temu awansuje do TOP50 światowego rankingu WTA. Nie zmienia to jednak faktu, że żeby zagrać w Wimbledonie, musiałaby przejść eliminacje.

W związku z tym Polski Związek Tenisowy i Team Chwalińskiej zwrócili się o przyznanie Polce dzikiej karty.





"Polski Związek Tenisowy i Team Mai Chwalińskiej oficjalnie zwrócili się do organizatorów z prośbą o przyznanie polskiej zawodniczce dzikiej karty do turnieju głównego tegorocznego Wimbledonu" - czytamy na oficjalnej stronie PZT.

O półfinał French Open 2026 polska tenisistka powalczy z Rosjanką Anną Kalinską.

BS, Polsat Sport