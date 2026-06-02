Nie żyje 33-letni piłkarz. Grał w Serie A i reprezentacji
Fatalne wieści z Grecji. W wieku 33 lat zmarł Marios Ikonomu, piłkarz takich klubów jak Cagliari, Bolonia, AEK Ateny, FC Kopenhaga i Sampdoria. Był również reprezentantem kraju. Pod koniec maja brał udział w wypadku motocyklowym. Lekarze w kolejnych dniach walczyli o jego życie, ale nie udało się go uratować.
Do wypadku motocyklowego doszło 23 maja. Jadący na dwuśladzie Ikonomu zderzył się z samochodem, który próbował nawracać. Doszło do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu. W stanie krytycznym trafił do szpitala, w którym zmarł 1 czerwca w wyniku poniesionych obrażeń. Miał zaledwie 33 lata.
W swojej karierze, którą zakończył po sezonie 2023/2024, bronił barw wielu znanych klubów. Mowa m.in. o Bolonii, SPAL, AEK Ateny, FC Kopenhaga i Sampdorii. Jego ostatnim zespołem był grecki Panetolikos. Ikonomu był również reprezentantem kraju. Dla ekipy "Hellady" środkowy obrońca wystąpił sześciokrotnie w latach 2016-2018.