Nie żyje legendarny trener. Jeden z najbardziej utytułowanych w historii

Koszykówka

Nie żyje Richard Leonard „Rick” Adelman, jeden z najbardziej utytułowanych szkoleniowców w historii ligi NBA. Miał 79 lat - poinformowało Narodowe Stowarzyszenie Trenerów Koszykówki.

Jak napisano w komunikacie, uważany był za wyjątkowego mentora, będącego inspiracją dla całych pokoleń koszykarzy, co czyniło go wyjątkową postacią wśród szkoleniowców.

 

Adelman zasiadał na ławce trenerskiej w NBA przez 29 lat, w tym przez 23 sezony jako główny szkoleniowiec Portland Trail Blazers, Golden State Warriors, Sacramento Kings, Houston Rockets i Minnesota Timberwolves.

 

Drużyny pod jego kierunkiem wygrały 1042 mecze. Dwukrotnie poprowadził ekipę Trail Blazers do finału NBA. Tylko czterech trenerów: Pat Riley, Gregg Popovich, Jerry Sloan i George Karl miało na koncie więcej zwycięstw i wyższy procent wygranych od Adelmana.

 

Klub z Portland, w którym najpierw występował, a później był asystentem trenera (1983–89) i wreszcie głównym szkoleniowcem (1989–94), nazwał go „jedną z najbardziej wpływowych postaci w historii organizacji”.

 

"Adelman będzie pamiętany za to, jak inspirował ludzi wokół siebie: pokorą, uczciwością, życzliwością i niezachwianą wiarą w siłę pracy zespołowej” - napisał w portalu społecznościowym klub Sacramento Kings.

 

Jego nazwisko znalazło się w 2021 roku w Naismith Memorial Basketball Hall of Fame - koszykarskiej Galerii Sławy.

 

W ojca poszedł David Adelman, który jest trenerem Denver Nuggets.

BS, PAP
