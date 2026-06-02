Od Paryża do... Paryża. Zobacz wyjątkową rozmowę z Mają Chwalińską z 2017 roku

Przypomnijmy - Chwalińska zameldowała się w ćwierćfinale Roland Garros 2026. Dla polskiej tenisistki to największy sukces w seniorskiej karierze. O półfinał powalczą z Anną Kalinską.

ZOBACZ TAKŻE: Życiowy sukces Chwalińskiej, a to nie koniec świetnych wieści. Gigantyczny awans

W 2014 roku Chwalińska doszła do półfinału turnieju Longines Future Tennis Aces, który - podobnie jak Roland Garros - rozgrywany był w Paryżu. Kilka lat później Tomasz Tomaszewski z Polsatu Sport rozmawiał na ten temat z nastoletnią Chwalińską.

Jak zmieniała się Maja Chwalińska? Zobacz galerię

Warto dodać, ż kamery Polsatu Sport towarzyszyły Chwalińskiej też między innymi w 2015 roku. Wtedy nasza telewizja nagrała reportaż o młodych zdolnych tenisistkach - Idze Świątek, Stefanii Rogozińskiej-Dzik i właśnie Chwalińskiej.

Wywiad Tomasza Tomaszewskiego z Mają Chwalińską w 2017 roku:

Tomasz Tomaszewski: Minęły już trzy lata o momentu, kiedy grałaś w półfinale Longines Future Tennis Aces U-13 w Paryżu. Co zapamiętałaś z tamtego turnieju?



Maja Chwalińska: Przede wszystkim dobrą zabawę i super spędzony czas. Miło powspominać też znajomości, bo poznałam wielu ludzi i bardzo się cieszę, że mogłam wystąpić w takim turnieju.



Zrobiłaś furorę w Paryżu. Marion Bartoli mówiła, że grasz jak Martina Hingis. W pierwszym meczu zmierzyłaś się z zawodniczka o głowę od Ciebie wyższą, a mimo to pokonałaś ją bez problemów.



Według mnie wzrost nie odgrywa aż tak wielkiej roli w tenisie, więc nie miało to znaczenia, czy rywalka była dużo wyższa, czy nie. Cała otoczka tego turnieju pomogła mi skupić się na swojej grze.



Cały czas się rozwijasz jako tenisistka, wygrałaś m. in. Junior Fed Cup. Co zapamiętałaś z tamtego meczu?



To był chyba najlepszy turniej w mojej dotychczasowej karierze. Zapamiętałam przede wszystkim świetną atmosferę zawodów, jak i znakomitą atmosferę w drużynie. Grałyśmy dla swojego kraju, wielu kibiców pisało do nas wiadomości. Super wspomnienia.

Polsat Sport