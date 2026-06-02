Ogromna motywacja u rywali Polaków. Cóż za słowa na kilka dni przed meczem!

Wkrótce ruszy Siatkarska Liga Narodów. Pierwszy mecz Polacy zagrają już 10 czerwca z reprezentacją Kuby. Zawodnicy Nikoli Grbicia są najwyżej notowaną drużyną w turnieju. Zajmują pierwsze miejsce w rankingu FIVB i są jednymi z faworytów tego turnieju. Drużyna z Karaibów zajmuje natomiast 12. lokatę. Z ostatnich pięciu meczów przeciwko naszej reprezentacji Kuba wygrała tylko raz, było to w poprzedniej edycji Ligi Narodów.

Żeby dodatkowo zmotywować reprezentantów Kuby, prezydent Narodowego Instytutu Sportu Osvaldo Vento wraz z dyrektorką ośrodka i mistrzynią olimpijską z Barcelony z 1992 roku, Tanią Ortiz, uhonorowali ekipę Jesusa Cruza sztandarem, a krajowa komisarz siatkówki Yumilka Ruiz wygłosiła płomienne przemówienie, w którym podkreśliła, że razem z kubańską flagą zespół przejmuje dziedzictwo tych, którzy wcześniej wynieśli nazwę kraju na szczyt.

- Będziecie rywalizować w Lidze Narodów nie jako goście, lecz aby pokazać, że Kuba wraca z prawem, poświęceniem i talentem na szczyt tego sportu. Wychodźcie, rywalizujcie, wygrywajcie, bawcie się i uczcie, ale nigdy nie oddawajcie punktu bez honoru, bo powrót na szczyt to nie życzenie, to zobowiązanie - oświadczyła.

