Orlen Basket Liga. Terminarz finałów Legia Warszawa - Orlen Zastal Zielona Góra. Kiedy mecze?

Legia w drodze do finału Orlen Basket Ligi pokonała MKS Dąbrowa Górnicza oraz Dziki Warszawa. Wcześniej w rundzie zasadniczej zajęła pierwsze miejsce. Dla porównania Zastal był dopiero ósmy i musiał najpierw rywalizować w fazie play-in, w której wygrał z Anwilem Włocławek. W ćwierćfinale ekipa z Winnego Grodu zwyciężyła Kinga Szczecin, natomiast w półfinale okazała się lepsza od Arki Gdynia.

Teraz nadszedł czas batalii o złoto, która rozpocznie się już 8 czerwca w Warszawie. Przypomnijmy, że walka o mistrzostwo Polski toczy się do czterech zwycięstw. Pierwsze dwa spotkania odbędą się na parkiecie broniącej tytułu Legii. Gospodarzem dwóch kolejnych meczów będzie Zastal. Ewentualne kolejne starcia będą rozgrywane naprzemiennie na parkiecie obu ekip.

W rundzie zasadniczej Legia dwukrotnie pokonała Zastal - na wyjeździe 88:71 oraz u siebie 84:66.

Poniżej przedstawiamy terminarz meczów finałowych Orlen Basket Ligi. Transmisje ze wszystkich spotkań na sportowych antenach Polsatu.

Terminarz finałów Orlen Basket Ligi. Kiedy mecze Legia - Zastal?

Legia Warszawa - Orlen Zastal Zielona Góra - 8.06 (poniedziałek), godz. 20:15

Legia Warszawa - Orlen Zastal Zielona Góra - 10.06 (środa), godz. 20:15

Orlen Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa - 13.06 (sobota), godz. 19:00

Orlen Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa - 15.06 (poniedziałek), godz. 20:15

*Legia Warszawa - Orlen Zastal Zielona Góra - 17.06 (środa), godz. 20:15

*Orlen Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa - 19.06 (piątek), godz. 20:15

*Legia Warszawa - Orlen Zastal Zielona Góra - 21.06 (niedziela), godz. 19:00

*Ewentualne mecze w przypadku braku rozstrzygnięcia.

