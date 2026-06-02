Oskar Pietuszewski poza zgrupowaniem reprezentacji Polski. Już wiadomo, dlaczego
Oskar Pietuszewski nie trenował we wtorek z reprezentacją Polski. Jak przekazał Dominik Wardzichowski z portalu sport.pl, 18-latek miał bardzo ważny powód, by opuścić zgrupowanie kadry.
Trwa zgrupowanie reprezentacji Polski, na które zaplanowano dwa mecze towarzyskie. W pierwszym z nich Biało-Czerwoni ulegli 0:2 Ukrainie, natomiast w drugim zmierzą się z Nigerią.
Starcie z afrykańską ekipą odbędzie się już w środę 3 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie. Jak się okazuje, na dzień przed spotkaniem z kadrą nie trenował Oskar Pietuszewski.
"Pojechał do Białegostoku dokończyć matury. W środę ma być do dyspozycji selekcjonera" - przekazał Dominik Wardzichowski z portalu sport.pl.
Mecz Polska - Nigeria będzie dla obu zespołów ostatnim w tym sezonie. Żadna z drużyn nie awansowała bowiem na mistrzostwa świata.