Oskar Pietuszewski poza zgrupowaniem reprezentacji Polski. Już wiadomo, dlaczego

Trwa zgrupowanie reprezentacji Polski, na które zaplanowano dwa mecze towarzyskie. W pierwszym z nich Biało-Czerwoni ulegli 0:2 Ukrainie, natomiast w drugim zmierzą się z Nigerią.

Starcie z afrykańską ekipą odbędzie się już w środę 3 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie. Jak się okazuje, na dzień przed spotkaniem z kadrą nie trenował Oskar Pietuszewski.

"Pojechał do Białegostoku dokończyć matury. W środę ma być do dyspozycji selekcjonera" - przekazał Dominik Wardzichowski z portalu sport.pl.

Mecz Polska - Nigeria będzie dla obu zespołów ostatnim w tym sezonie. Żadna z drużyn nie awansowała bowiem na mistrzostwa świata.

