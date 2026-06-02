W pierwszym meczu pomiędzy tymi zespołami triumfowało Wybrzeże, które pokonało zawodników z Ostrowa Wielkopolskiego po rzutach karnych. W regulaminowym czasie gry padł remis 28:28.

Pierwszą połowę wygrali gospodarze. Gdańszczanie byli skuteczniejsi i bardziej zdyscyplinowani od swoich rywali. Podopieczni trenera Kima Rasmussena otrzymali cztery dwuminutowe kary, co bezpośrednio przełożyło się na rezultat starcia. Istotną rolę w ekipie trenera Rombela odegrali również bramkarze, którzy notowali ponad 40-procentową skuteczność interwencji. Pierwsze 30 minut zakończyło się wynikiem 16:12.

W drugiej połowie Ostrovia próbowała odrabiać straty i w pewnym momencie zbliżyła się do rywali nawet na dystans jednego trafienia. Wybrzeże zdołało jednak odeprzeć ataki i ponownie wypracowało przewagę, którą utrzymało do końcowego gwizdka.

Dla drużyny z Gdańska to czwarte w historii trzecie miejsce w ligowych zmaganiach. Warto przypomnieć, że zespół ten 10 razy zdobywał wicemistrzostwo kraju oraz dokładnie tyle samo razy sięgał po tytuł mistrzowski, po raz ostatni w 2001 roku.

Przypomnijmy, że w ubiegłą niedzielę w finałowej serii ORLEN Superligi Industria Kielce pokonała ORLEN Wisłę Płock 2:0, zdobywając tym samym 21. tytuł w historii klubu.

PGE Wybrzeże Gdańsk - Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski 33:24 (16:12).

Wybrzeże: Mateusz Zembrzycki, Kornel Poźniak - Rafał Stępień, Oskar Czertowicz, Ionut Stanescu, Wiktor Tomczak, Marcin Pepliński, Jakub Będzikowski, Tomasz Gębala, Maciej Papina, Mikołaj Rodak, Mikołaj Czapliński, Filip Michałowicz, Michał Peret, Nejc Zmavc, Damian Domagała. Trener: Patryk Rombel.

Ostrovia: Mikołaj Krekora, Jakub Zimny, Kacper Ligarzewski - Kamil Adamski, Robert Kamyszek, Patryk Marciniak, Dzmitry Smolikau, Marek Szpera, Przemysław Urbaniak, Artur Klopsteg, Dawid Frankowski, Patryk Krok, Krzysztof Misiejuk, Mateusz Wojciechowski, Ivan Burzak. Trener: Kim Rasmussen.

Najwięcej bramek: dla Wybrzeża - Maciej Papina 7, Mikołaj Czapliński 6, Filip Michałowicz 3, Damian Domagała 3; dla Ostrovii - Ivan Burzak 7, Kamil Adamski 6, Robert Kamyszek 3, Dzmitri Smolikau 3.