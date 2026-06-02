Półfinał baraży o Betclic 1. Ligę. Podbeskidzie - Śląsk II Wrocław. Relacja live i wynik na żywo

Udział rezerw Śląska w barażach jest nie lada sensacją. Pierwszy zespół ze stolicy Dolnego Śląska niedawno świętował awans do PKO BP Ekstraklasy. Dzięki temu drugi zespół jest uprawniony do gry o awans na jej zaplecze. Ostatni raz taki przypadek miał miejsce w 1951 roku za sprawą rezerw Cracovii oraz Legii Warszawa! Wtedy jednak obie drużyny nie zagrały w ówczesnej drugiej lidze ze względu na panujące przepisy.

Śląsk rozgrywki Betclic 2. Ligi skończył na piątym miejscu, tracąc trzy punkty do Podbeskidzia, które uplasowało się na czwartej lokacie. W rundzie jesiennej padł bezbramkowy remis w Bielsku-Białej, natomiast we Wrocławiu goście wygrali aż 5:0.

W drugim półfinale baraży Olimpia Grudziądz gra z Sandecją Nowy Sącz.

