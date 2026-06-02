Liga Narodów siatkarek: Polska - Belgia. Relacja live i wynik na żywo

Sto szesnaście meczów zostanie rozegranych w tegorocznej edycji Ligi Narodów siatkarek, a w pierwszym z nich zmierzą się Polska i Belgia. Te dwie reprezentacje zainaugurują na turnieju w chińskim Nankin siatkarski maraton z udziałem osiemnastu reprezentacji, który zakończy się 26 lipca wielkim finałem w Makau.





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Siatkarki reprezentacji Polski w trzech ostatnich edycjach VNL wywalczyły brązowe medale. Przed rokiem, w starciu o trzecie miejsce pokonały Japonię 3:1, a turniej finałowy rozegrano w Łodzi. Siatkarki reprezentacji Belgii w końcowej klasyfikacji uplasowały się na czternastej pozycji.

Liga Narodów siatkarek po raz pierwszy została rozegrana w 2018 roku, zastępując organizowane w latach 1993-2017 rozgrywki World Grand Prix. Dotychczasowe edycje wygrały reprezentacje USA (2018, 2019, 2021), Włoch (2022, 2024, 2025) oraz Turcji (2023).

Relacja live i wynik na żywo z meczu siatkówki Polska - Belgia w środę 3 czerwca o godzinie 5.30 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport