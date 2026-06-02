Polska - Belgia. Wynik meczu siatkarek. Kto wygrał?

Biało-czerwone pod wodzą trenera Stefano Lavariniego trzykrotnie z rzędu (2023-2025) sięgnęły po brązowe medale Ligi Narodów. W najbliższej edycji rozgrywek o powtórzenie tego wyniku będzie jednak znacznie trudniej, bowiem Polki przystąpią do niej w mocno odmienionym składzie. Karierę sportową zakończyła środkowa Agnieszka Korneluk, a w pierwszym turnieju nie wystąpi Magdalena Stysiak, która dopiero na początku maja zakończyła sezon klubowy. Lista nieobecnych jest znacznie dłuższa, z różnych powodów w gry w kadrze zrezygnowały m.in. Weronika Centka-Tietianiec, Julia Nowicka, Joanna Lelonkiewicz oraz Olivia Różański. Poważna kontuzja kolana wyeliminowała natomiast Aleksandrę Grykę.

ZOBACZ TAKŻE: Marek Magiera: Nowe otwarcie reprezentacji siatkarek

Lavarini powołał kilka debiutantek: Oliwię Sieradzką, Maję Koput, Natalię Kercher czy Julię Szczurowską. Na przyjęciu nastąpiła stabilizacja, a za kierowanie grą zespołu odpowiadać będą doświadczone Katarzyna Wenerska i Alicja Grabka.

Biało-czerwone od kilku dni przebywają w chińskim Nankin, gdzie rozegrają pierwsze mecze. W środę rano będą Belgijki, a następnie zmierzą się z Czechami, Serbią i z gospodyniami zawodów. Dla polskiej reprezentacji to będzie wyjątkowa edycja LN, bowiem wszystkie turnieje rozegra w Azji. Z Chin podopieczne Lavariniego przeniosą się do Tajlandii (17-21 czerwca), gdzie zagrają z Bułgarią, Ukrainą, Holandią oraz Kanadą. Trzeci turniej mają zaplanowany w japońskiej Osace (8-12 lipca); rywalami będą: Turcja, Stany Zjednoczone, Brazylia i Japonia.

Jeśli polskie siatkarki zameldują się w turnieju finałowym, to pozostaną dłużej na kontynencie azjatyckim, bowiem odbędzie się on w Makau.

Reprezentacja do Ligi Narodów przygotowywała się na zgrupowaniu w Wałczu, a jednym sprawdzianem był turniej w Genui. Polki przegrały z Turcją 2:3, pokonały Serbię 3:0 i przegrały z Włochami 2:3. Rywalki nie wystąpiły jednak w najsilniejszych składach.

Przed rokiem władze Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) postanowiły nieco zmienić format Ligi Narodów, która rozgrywana jest od 2018 roku. Powiększono liczbę uczestników z 16 do 18, natomiast skrócono o jeden dzień tydzień meczowy – rywalizacja toczy się od środy do niedzieli. Każda ekipa rozegra 12 spotkań – po cztery w każdym z trzech turniejów. Łącznie z fazą finałową odbędzie się 116 pojedynków.

Siedem najlepszych zespołów z tabeli plus gospodarz, czyli Chiny wystąpią w Final Eight. Ostatni zespół zostanie zdegradowany, a jego miejsce zajmie drużyna legitymująca się najwyższym miejscem w międzynarodowym rankingu, która nie uczestniczy w tegorocznej edycji LN. W tym sezonie zadebiutuje prowadzona przez Jakuba Głuszaka Ukraina, która zastąpiła Koreę Południową.

Polska - Belgia. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Polska - Belgia poznamy w środę 3 czerwca. O tym, kto wygrał mecz Polska - Belgia, przekonamy się w godzinach porannych polskiego czasu.

PAP