Polska tenisistka wróciła do gry po udarze. Pauzowała ponad rok

20 kwietnia 2025 roku, w Wielkanoc, Rosolska dostała udaru. Cała lewa strona jej ciała została sparaliżowana. To wymusiło na niej przerwę od sportu.

Rozłąka potrwała ponad rok. Na kort Polka wróciła 1 czerwca 2026 roku. W parze z Japonką Nao Hibino przystąpiła do deblowej rywalizacji na turnieju WTA 125 w Birmingham.



Ich występu nie można jednak nazwać udanym. Już w pierwszej rundzie lepsze od nich okazały się Greet Minnen i Hanne Vandewinkel. Belgijki wygrały 2:0 (6:2, 6:4).