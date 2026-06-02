Polska tenisistka wróciła do gry po udarze. Pauzowała ponad rok
Alicja Rosolska wróciła do gry. Polska tenisistka pauzowała przez ponad rok po tym, jak dostała udaru. W poniedziałek 40-latka wystąpiła w turnieju deblowym rangi WTA 125.
Alicja Rosolska wróciła na kort po ponad roku przerwy
20 kwietnia 2025 roku, w Wielkanoc, Rosolska dostała udaru. Cała lewa strona jej ciała została sparaliżowana. To wymusiło na niej przerwę od sportu.
ZOBACZ TAKŻE: Tak zmieniała się Maja Chwalińska (ZDJĘCIA)
Rozłąka potrwała ponad rok. Na kort Polka wróciła 1 czerwca 2026 roku. W parze z Japonką Nao Hibino przystąpiła do deblowej rywalizacji na turnieju WTA 125 w Birmingham.
Przejdź na Polsatsport.pl
Ich występu nie można jednak nazwać udanym. Już w pierwszej rundzie lepsze od nich okazały się Greet Minnen i Hanne Vandewinkel. Belgijki wygrały 2:0 (6:2, 6:4).
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Aleksandra Musiał: Mam dużą satysfakcję z tego, co robię