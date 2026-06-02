Roland Garros: Felix Auger-Aliassime - Flavio Cobolli. Relacja live i wynik na żywo

Roland Garros to drugi w sezonie, po Australian Open, turniej wielkoszlemowy. Zmagania na nawierzchni ziemnej w Paryżu odbywają się w dniach 24 maja - 7 czerwca.

ZOBACZ TAKŻE: Nagłe oświadczenie przed meczem Chwalińskiej! "Oficjalnie zwrócili się..."

W jednym z ćwierćfinałów mierzą się rozstawieni odpowiednio z "4" i "10" Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime i Włoch Flavio Cobolli.

Pierwszy z nich w drodze do tego etapu zmagań odprawił Niemca Daniela Altmaiera, Argentyńczyka Romana Andresa Burruchagę, Amerykanina Brandona Nakashimę i Chilijczyka Alejandro Tabilo.

Drugi z tenisistów wyeliminował dotychczas w Paryżu swojego rodaka Andreę Pellegrino, Chińczyka Yibinga Wu oraz Amerykanów Learnera Tiena i Zachary'ego Svajdę.

To czwarte bezpośrednie starcie Augera-Aliassime'a i Cobollego. Wszystkie poprzednie padły łupem Włocha.

Relacja live i wynik na żywo meczu Felix Auger-Aliassime - Flavio Cobolli na Polsatsport.pl.

jc, Polsat Sport