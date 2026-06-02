Roland Garros: Matteo Berrettini - Matteo Arnaldi. Relacja live i wynik na żywo

Matteo Berrettini - Matteo Arnaldi to ćwierćfinał wielkoszlemowego Roland Garros. Relacja live i wynik na żywo meczu Matteo Berrettini - Matteo Arnaldi na Polsatsport.pl.
Roland Garros to drugi w sezonie, po Australian Open, turniej wielkoszlemowy. Zmagania na nawierzchni ziemnej w Paryżu odbywają się w dniach 24 maja - 7 czerwca.
W jednym z ćwierćfinałów mierzą się 105. i 104. w rankingu ATP Włosi Matteo Berrettini i Matteo Arnaldi.
Pierwszy z nich w drodze do tego etapu zmagań odprawił Węgra Martona Fucsovicsa, Francuza Arthura Rinderknecha oraz Argentyńczków Francisco Comesanę i Juana Manuela Cerundolo.
Drugi z tenisistów wyeliminował dotychczas w Paryżu Holendra Tallona Griekspoora, Greka Stefanosa Tsitsipasa, Belga Raphaela Collignona i Amerykanina Francesa Tiafoe.
To premierowe bezpośrednie starcie Berrettiniego i Arnaldiego.
Relacja live i wynik na żywo meczu Matteo Berrettini - Matteo Arnaldi na Polsatsport.pl.