Roland Garros: Matteo Berrettini - Matteo Arnaldi. Relacja live i wynik na żywo

Roland Garros: Matteo Berrettini - Matteo Arnaldi.

Tenis

Matteo Berrettini - Matteo Arnaldi to ćwierćfinał wielkoszlemowego Roland Garros.

Roland Garros to drugi w sezonie, po Australian Open, turniej wielkoszlemowy. Zmagania na nawierzchni ziemnej w Paryżu odbywają się w dniach 24 maja - 7 czerwca.

 

W jednym z ćwierćfinałów mierzą się 105. i 104. w rankingu ATP Włosi Matteo Berrettini i Matteo Arnaldi.

 

Pierwszy z nich w drodze do tego etapu zmagań odprawił Węgra Martona Fucsovicsa, Francuza Arthura Rinderknecha oraz Argentyńczków Francisco Comesanę i Juana Manuela Cerundolo.

 

Drugi z tenisistów wyeliminował dotychczas w Paryżu Holendra Tallona Griekspoora, Greka Stefanosa Tsitsipasa, Belga Raphaela Collignona i Amerykanina Francesa Tiafoe.

 

To premierowe bezpośrednie starcie Berrettiniego i Arnaldiego.

 

jc, Polsat Sport
