Tak zmieniała się Maja Chwalińska (ZDJĘCIA)

Kamery Polsatu Sport towarzyszyły Mai Chwalińskiej już w... 2015 roku. Wtedy nasza telewizja nagrała reportaż o młodych zdolnych tenisistkach - Idze Świątek, Stefanii Rogozińskiej-Dzik i właśnie Chwalińskiej.

11 lat później tenisistka z Dąbrowy Górniczej robi furorę w Paryżu. Polka jest już w ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju i nadal ma ochotę na więcej.

Zobacz, jak Chwalińska zmieniała się na przestrzeni lat. W załączonej galerii prezentujemy zdjęcia z poszczególnych okresów jej życia i kariery.