Urban szczerze o końcu kariery Lewandowskiego. "Nie do zastąpienia"

Trwa zgrupowanie reprezentacji Polski. Na przełomie maja i czerwca kadra rozgrywa dwa spotkania towarzyskie. W pierwszym z nich Biało-Czerwoni ulegli we Wrocławiu 0:2 Ukrainie. W drugim zmierzą się na PGE Narodowym w Warszawie z Nigerią.

- Można spodziewać się wielu zmian w składzie. Od tego są takie mecze, by dać szansę pokazać się również innym. W bramce rozpocznie Grabara, Lewandowski i Zieliński także wyjdą w pierwszej "11" - zdradził selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban na konferencji prasowej.

Nie tylko w starciu z Ukrainą gra obronna nie szła po myśli Polaków. Tak też było chociażby w finale baraży o awans na mistrzostwa świata przeciwko Szwecji.

- Wiemy, co musimy poprawić. To gra defensywna, ponieważ tracimy dużo bramek - stwierdził Urban.

Niepewna w kadrze jest przyszłość Roberta Lewandowskiego. Nie wiadomo, jaką decyzję podejmie obecny kapitan reprezentacji, jeśli chodzi o dalszą grę z orzełkiem na piersi.

- Obawiam się momentu, gdy Robert Lewandowski zakończy reprezentacyjną karierę. On jest nie do zastąpienia - skwitował Urban.

Selekcjoner podsumował także swoją dotychczasową pracę z Biało-Czerwonymi.

- Rok mojej pracy na stanowisku selekcjonera uważam za nieudany, bo nie zrealizowaliśmy głównego celu. Chciałbym, żeby spotkanie z Nigerią było pożegnalnym przed wylotem na mundial, ale tak nie jest - zwrócił uwagę.

Mecz Polska - Nigeria już w środę 3 czerwca o godzinie 20:45.

