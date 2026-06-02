Wielka wypłata dla Chwalińskiej! Tyle zarobiła za awans do ćwierćfinału French Open

Maja Chwalińska świetnie radzi sobie na kortach im. Rolanda Garrosa i dzięki poniedziałkowej wygranej z Diane Parry awansowała do najlepszej ósemki turnieju singlowego pań. Sprawdźcie, ile zarobiła Polka za awans do ćwierćfinału French Open.

24-latka najpierw przebrnęła przez kwalifikacje, w których wyeliminowała kolejno: Alice Rame, Carole Monnet oraz Suzan Lamens. W żadnym z tych spotkań nie straciła nawet seta, co zapewniło jej awans do głównej drabinki turnieju.

 

W pierwszej rundzie Polka trafiła na aktualną mistrzynię olimpijską z Paryża, Qinwen Zheng, z którą również wygrała w dwóch partiach - 6:4, 6:0. W kolejnych fazach rywalizacji Chwalińska okazała się lepsza od Elise Mertens (6:4, 6:0), Marii Sakkari (1:6, 6:3, 6:2) oraz Diane Parry (6:3, 6:2).

 

Zgodnie z oficjalnymi danymi organizatorów, za awans do ćwierćfinału turnieju rozgrywanego w Paryżu tenisistka z Dąbrowy Górniczej zarobiła już 470 tysięcy euro. Jeśli pokona swoją kolejną rywalkę, Annę Kalinską, zainkasuje aż 750 tysięcy euro.

 

Na konto zwyciężczyni całego French Open trafi natomiast 2,8 mln euro.

 

Dzięki świetnym wynikom w turnieju rozgrywanym na kortach im. Rolanda Garrosa Chwalińska zapewniła sobie pierwszy w karierze awans do czołowej setki rankingu WTA. Na ten moment wirtualnie plasuje się na 49. pozycji, ale jeśli wygra z Kalinską, wskoczy do trzeciej dziesiątki, co może dać jej rozstawienie w US Open.

