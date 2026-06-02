Wszystkie mecze siatkarskiej Ligi Narodów w kanałach Polsat Sport i streamingu Polsat Box Go

W tegorocznym sezonie siatkarskiej Ligi Narodów udział bierze 18 reprezentacji żeńskich i taka sama liczba drużyn męskich. Na kibiców czekają łącznie aż 232 mecze, które zostaną rozegrane w wielu krajach i na kilku kontynentach. Faza interkontynentalna potrwa od czerwca do lipca. W tym samym miesiącu odbędzie się też turniej finałowy siatkarek, a zwycięską drużynę wśród siatkarzy kibice poznają 2 sierpnia. Obydwa turnieje finałowe odbędą się w Chinach. Polacy od 6 edycji nie schodzą z podium Ligi Narodów, triumfując w tym czasie dwukrotnie. Niemniej imponująca jest medalowa passa Polek, które w trzech ostatnich sezonach regularnie sięgały po brąz. Liga Narodów to dla uczestniczących drużyn ważny etap przygotowań do tegorocznych Mistrzostw Europy.

W pierwszej fazie sezonu zarówno kobiety, jak i mężczyźni rozegrają miniturnieje odbywające się na przestrzeni 6 tygodni w różnych częściach świata. Między 3 czerwca a 12 lipca siatkarki rywalizować będą w Kanadzie, Brazylii, Chinach, Turcji, na Filipinach, w Tajlandii, Serbii, Hongkongu i Japonii. Siatkarze w terminie 10 czerwca – 19 lipca oprócz obu Ameryk, Japonii, Serbii oraz Słowenii, odwiedzą także Francję i Polskę. Mecze w Gliwicach odbędą się w dniach 24 – 28 czerwca i poza Biało-Czerwonymi, zagrają w nich Belgowie, Argentyńczycy, Turcy, Niemcy i Chińczycy. Na koniec sezonu rozegrane zostaną turnieje finałowe. Ten z udziałem kobiet odbędzie się w chińskim Makau, a gospodarzem jego męskiego odpowiednika jest Ningbo, także mieszczące się w Państwie Środka.

Kibice mogą oglądać siatkarską Ligę Narodów w kanałach Polsat Sport oraz w streamingu Polsat Box Go, a wybrane spotkania także w stacjach Polsatu dostępnych w Naziemnej Telewizji Cyfrowej. Grono komentatorów tworzą m.in. Tomasz Swędrowski, Wojciech Drzyzga, Marek Magiera, Joanna Kaczor-Bednarska, Milena Sadurek, Joanna Podoba-Malicka, Dorota Świeniewicz-Brandt, Krzysztof Wanio, Damian Dacewicz, Adam Romański, Adrian Brzozowski, Maciej Jarosz i wielu innych. Na widzów czekają także specjalne programy studyjne, w których oprócz Jerzego Mielewskiego, Bożeny Pieczko czy Marty Ćwiertniewicz dyskutować będą również byli wybitni zawodnicy i zawodniczki oraz czołowi eksperci siatkarscy. Szeroko o Lidze Narodów informuje Polsatsport.pl, gdzie na kibiców czekają między innymi skróty meczów i wywiady.

