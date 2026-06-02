Wygadał się przez przypadek. Legendarny piłkarz walczy z nowotworem

Dalglish przypadkowo opublikował w mediach społecznościowych, że zdiagnozowano u niego chorobę nowotworową. Jak dodał, wolał zachować tę wiadomość dla siebie.

- Jestem w trakcie leczenia. W przeciwieństwie do korzystania z telefonu, przebiega ono dobrze. Oczywiście nie chciałem ujawniać tej sprawy, więc byłbym wdzięczny, gdyby prywatność moja i mojej rodziny była respektowana - napisał.

75-latek podziękował też personelowi medycznemu, z którym współpracuje.

Jako piłkarz występował w "The Reds" w latach 1977–90 trzykrotnie sięgnął po Puchar Europy i sześciokrotnie zdobył mistrzostwo Anglii. W roli trenera - początkowo grającego - pracował w tym klubie w latach 1985–91 i w sezonie 2011-12. Wówczas trzy razy triumfował w Premier League i dwukrotnie wywalczył Puchar Anglii.

W 2004 roku, na stulecie FIFA, został umieszczony na liście 100 najlepszych żyjących piłkarzy; o jej stworzenie został poproszony Pele. Z Polski w tym gronie znalazł się Zbigniew Boniek.