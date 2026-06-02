Znowu niespodzianka! Poznaliśmy kolejną półfinalistkę French Open

To kolejna dużego kalibru niespodzianka na wielkoszlemowych zmaganiach w stolicy Francji. Kostjuk najpierw wyeliminowała dominatorkę ostatnich lat, czyli Świątek, a teraz pokonała inną faworytkę, rodaczkę Switolinę, która w rankingu WTA plasuje się na siódmej pozycji.

Kostjuk wygrała pierwszego seta 6:3, ale w drugiej partii zdołała zapisać na swoim koncie tylko dwa gemy. Wydawało się zatem, że Switolina weszła na właściwe obroty i nie odda inicjatywy już do samego końca. Tymczasem trzecia partia potoczyła się zupełnie inaczej. Będąca na piętnastym miejscu w światowym zestawieniu Kostjuk przełamała rodaczkę aż czterokrotnie i wygrała 6:2 oraz cały mecz 2:1.

Dzięki temu niżej notowana Ukrainka awansowała już do półfinału French Open, w którym zmierzy się z Mirrą Andriejewą. Rosjanka w swoim ćwierćfinale pokonała Soranę Cristeę 6:0, 6:3.

W środę czeka nas dokończenie ćwierćfinałów. Aryna Sabalenka zmierzy się z Dianą Sznajder, natomiast Maja Chwalińska powalczy z Anną Kalinskają.

Elina Switolina - Marta Kostjuk 1:2 (3:6, 6:2, 2:6)

