Znowu niespodzianka! Poznaliśmy kolejną półfinalistkę French Open

Krystian NatońskiTenis

Za nami drugi z czterech ćwierćfinałów tegorocznego French Open na kortach Rolanda Garrosa. W ukraińskim pojedynku Marta Kostjuk, która w poprzedniej rundzie wyeliminowała Igę Świątek, tym razem pokonała Elinę Switolinę i awansowała do półfinału.

Tenisistka na korcie ziemnym w geście triumfu lub rozpaczy, z rakietą obok.
fot. PAP
Marta Kostjuk sprawiła kolejną sensację na French Open

To kolejna dużego kalibru niespodzianka na wielkoszlemowych zmaganiach w stolicy Francji. Kostjuk najpierw wyeliminowała dominatorkę ostatnich lat, czyli Świątek, a teraz pokonała inną faworytkę, rodaczkę Switolinę, która w rankingu WTA plasuje się na siódmej pozycji.

 

Kostjuk wygrała pierwszego seta 6:3, ale w drugiej partii zdołała zapisać na swoim koncie tylko dwa gemy. Wydawało się zatem, że Switolina weszła na właściwe obroty i nie odda inicjatywy już do samego końca. Tymczasem trzecia partia potoczyła się zupełnie inaczej. Będąca na piętnastym miejscu w światowym zestawieniu Kostjuk przełamała rodaczkę aż czterokrotnie i wygrała 6:2 oraz cały mecz 2:1.

 

Dzięki temu niżej notowana Ukrainka awansowała już do półfinału French Open, w którym zmierzy się z Mirrą Andriejewą. Rosjanka w swoim ćwierćfinale pokonała Soranę Cristeę 6:0, 6:3.

 

W środę czeka nas dokończenie ćwierćfinałów. Aryna Sabalenka zmierzy się z Dianą Sznajder, natomiast Maja Chwalińska powalczy z Anną Kalinskają.

 

Elina Switolina - Marta Kostjuk 1:2 (3:6, 6:2, 2:6)

