Amerykański klub potwierdził transfer! Polka zagra za oceanem
Karina Chmielewska została nową zawodniczką amerykańskiego Atlanta Vibe - poinformował klub w mediach społecznościowych.
DevelopRes już pod koniec maja poinformował, że Chmielewska odchodzi z drużyny po dwóch sezonach gry. W środę występujące w Major League Volleyball (MLV) Atlanta Vibe ogłosiło transfer rozgrywającej.
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29-latka zanotowała w poprzednim sezonie Tauron Ligi 31 meczów, w których zdobyła 22 punkty.
Drużynie DevelopResu nie udało się obronić mistrzostwa Polski. W wielkim finale play-offów nie dała rady PGE Budowlanym Łódź i przegrała po pięciu emocjonujących meczach 2:3.
Poza Chmielewską z zespołem z Rzeszowa rozstały się również Katarzyna Wenerska, Aleksandra Szczygłowska oraz Taylor Banister. Na zakończenie kariery zdecydowała się za to Laura Heyrman.Przejdź na Polsatsport.pl