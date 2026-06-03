Amerykański klub potwierdził transfer! Polka zagra za oceanem

Siatkówka

Karina Chmielewska została nową zawodniczką amerykańskiego Atlanta Vibe - poinformował klub w mediach społecznościowych.

Trzy siatkarki w białych koszulkach z numerami na piersiach, jedna z nich modli się.
fot. PAP
Karina Chmielewska przechodzi do zespołu Atlanta Vibe

DevelopRes już pod koniec maja poinformował, że Chmielewska odchodzi z drużyny po dwóch sezonach gry. W środę występujące w Major League Volleyball (MLV) Atlanta Vibe ogłosiło transfer rozgrywającej. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Wielki powrót siatkarskiej gwiazdy ogłoszony! Znowu zagra w Polsce

 

29-latka zanotowała w poprzednim sezonie Tauron Ligi 31 meczów, w których zdobyła 22 punkty. 

 

Drużynie DevelopResu nie udało się obronić mistrzostwa Polski. W wielkim finale play-offów nie dała rady PGE Budowlanym Łódź i przegrała po pięciu emocjonujących meczach 2:3.

 

Poza Chmielewską z zespołem z Rzeszowa rozstały się również Katarzyna Wenerska, Aleksandra Szczygłowska oraz Taylor Banister. Na zakończenie kariery zdecydowała się za to Laura Heyrman.

HP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
DEVELOPRES RZESZÓWKARINA CHMIELEWSKASIATKÓWKATAURON LIGATRANSFER
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Aluron CMC Warta Zawiercie - Ziraat Bankkart Ankara. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 