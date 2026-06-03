Amerykański klub potwierdził transfer! Polka zagra za oceanem

DevelopRes już pod koniec maja poinformował, że Chmielewska odchodzi z drużyny po dwóch sezonach gry. W środę występujące w Major League Volleyball (MLV) Atlanta Vibe ogłosiło transfer rozgrywającej.

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29-latka zanotowała w poprzednim sezonie Tauron Ligi 31 meczów, w których zdobyła 22 punkty.

Drużynie DevelopResu nie udało się obronić mistrzostwa Polski. W wielkim finale play-offów nie dała rady PGE Budowlanym Łódź i przegrała po pięciu emocjonujących meczach 2:3.

Poza Chmielewską z zespołem z Rzeszowa rozstały się również Katarzyna Wenerska, Aleksandra Szczygłowska oraz Taylor Banister. Na zakończenie kariery zdecydowała się za to Laura Heyrman.

HP, Polsat Sport