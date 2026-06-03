Aryna Sabalenka mocno po porażce w Roland Garros. "Chciałabym rzucić tenis"

Środa na Roland Garros rozpoczęła się znakomicie dla polskich kibiców. Maja Chwalińska w dwóch setach poradziła sobie z rozstawioną z "22" Rosjanką Anną Kalinską, meldując się w półfinale.

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Kolejną przeciwniczkę Polki miał wyłonić mecz turniejowych "1" i "25" - odpowiednio Aryny Sabalenki i Diany Sznajder. Białorusinka prowadziła już 6:3, 4:1, jednak jej gra kompletnie się załamała.



Sabalenka uległa ostatecznie 6:3, 5:7, 0:6 Rosjance i niespodziewanie pożegnała się z tegoroczną edycją Roland Garros.

- Zero myśli, zero emocji. W tym momencie chciałabym rzucić tenis, ale zobaczymy. Zobaczymy za kilka dni. Mam nadzieję, że mentalnie wrócę na dobrą drogę - powiedziała Białorusinka na konferencji prasowej.

Liderka rankingu była bezradna w drugiej części spotkania.

- Nie wiem, kiedy ostatni raz mi się przytrafiło, żebym straciła 10 gemów z rzędu. Wpadłam mentalnie w bardzo głęboką, ciemną dziurę. Nie potrafiłam się już psychicznie pozbierać - podsumowała.

Tym samym Sabalenka na swój premierowy tytuł w Paryżu będzie jeszcze musieć poczekać. Sznajder natomiast zmierzy się z Chwalińską o wielki finał Roland Garros.

Polsat Sport