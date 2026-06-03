Były reprezentant Polski ocenia spotkanie z Nigerią. "Uderzenie życia uratowało nam mecz"

Tomasz LachPiłka nożna

Polska zremisowała z Nigerią 2:2 w towarzyskim meczu w Warszawie. Selekcjoner Jan Urban sprawdził 16 zawodników, w tym jednego debiutanta - Karola Czubaka. Występ poszczególnych piłkarzy ocenił 19-krotny reprezentant Polski Andrzej Niedzielan.

Piłkarz w białej koszulce z numerem 3 i czerwonych spodenkach świętuje na boisku.
fot. PAP
Przemysław Wiśniewski

Pierwszy skład:

Kamil Grabara – lepszy rękami niż nogami

 

Przemysław Wiśniewski – słaby mecz, brak pewności siebie, ale uderzenie życia uratowało jego mecz i remis Polakom

 

Jan Bednarek – brak charyzmy boiskowej, nie brał ciężaru gry na siebie, nie rozgrywał

 

Kacper Potulski – najbardziej charyzmatyczny z obrońców, pełny debiut z bramką, ma to, czego brak Bednarkowi, imponujące podania po trawie na 40-50 metrów

 

Jakub Kamiński – przebłyski, jedna 100% sytuacja po podaniu Zalewskiego, zderzył się z motoryką Nigeryjczyków

 

Bartosz Slisz – poprawnie, najlepsza postać naszej drugiej linii, przyćmił Zielińskiego czy Szymańskiego

 

Nicola Zalewski – słaby występ, więcej od niego wymagam, jeśli chodzi o walory biegowe

 

Piotr Zieliński – przeszedł obok meczu, cenię go za wybitne umiejętności, ale to nie było jego spotkanie

 

Sebastian Szymański – dobre stałe fragmenty gry to jego atut, fizyczność to jego słabszy element

 

Karol Świderski – był na boisku i nic więcej, dużo biegania, ale mało treści

 

Robert Lewandowski – muszę go pochwalić za pracę, za zaangażowanie, gotowało się w nim, bo często był odsunięty od pola karnego

Rezerwowi:

Norbert Wojtuszek – potwierdza swoją dynamikę, dla mnie to zawodnik typu Łukasz Piszczek, nowocześnie grający obrońca

 

Kacper Kozłowski – sprokurowany karny, ale to przypadkowa sytuacja, mało widoczny

 

Jakub Kiwior – mało widoczny w ofensywie, dobre rzuty z autu

 

Karol Czubak – szkoda, że dostał tak mało minut, szczególnie, że Robert Lewandowski nie obraziłby się, gdyby zszedł w 70. minucie

 

Oskar Pietuszewski – widać, że ma to coś, od razu zszedł do środka i uderzył, ma dynamikę i szybka nogę, widać, że jest w formie

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