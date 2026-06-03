Chodzenie czy bieganie? Naukowcy wskazują, która aktywność spala więcej tłuszczu

Zgodnie z badaniami opublikowanymi w "Journal of the American College of Cardiology", regularne bieganie zmniejsza ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych o 45 proc. i wydłuża życie średnio o 3 lata. Spacery z kolei, jak wynika z zestawienia badań Harvard Health Publishing, chronią stawy, wzmacniają odporność, a nawet obniżają ryzyko raka piersi. Obie formy aktywności są więc wartościowe, jednak która lepiej spali tłuszcz?



Przez lata panowało przekonanie, że to bieganie jest najlepszym i jedynym słusznym sposobem na spalanie. Tymczasem badacze z University of Nevada, Las Vegas wykazali, że odpowiednio szybki marsz pod górę może przynosić lepsze efekty. Większa część energii pochodzi wówczas z tkanki tłuszczowej niż w przypadku biegania po płaskim terenie.

Marsz pod górę spala więcej tłuszczu niż bieganie

Aby chodzenie spalało więcej tłuszczu niż bieganie, muszą zostać spełnione określone kryteria dotyczące kąta nachylenia nawierzchni, tempa marszu oraz czasu treningu. Badacze z University of Nevada w Stanach Zjednoczonych porównali bieganie po płaskim terenie z chodzeniem pod górę. Wyniki opublikowano w 2025 roku na łamach "International Journal of Exercise Science".



Okazuje się, że marsz przez 30 minut z prędkością 4,8 km/h przy nachyleniu 12 proc. spala 40 proc. energii z tłuszczu, podczas gdy bieganie - 33 proc., przy tym samym całkowitym wydatku kalorycznym.

Trening 12-3-30 podbił TikToka

Takie badanie niejako potwierdza skuteczność popularnego w mediach społecznościowych treningu 12-3-30, polegającego na marszu na bieżni ustawionej na nachylenie 12 proc., z prędkością 3 mph przez 30 minut.



Trend ten spopularyzowała influencerka Lauren Giraldo, której film na TikToku zgromadził ponad 14 milionów wyświetleń. Metoda zyskała popularność jako dostępna alternatywa dla biegania, szczególnie dla osób z problemami ze stawami lub dopiero zaczynających aktywność fizyczną.



- Marsz 12-3-30 jest z pewnością bardziej intensywny niż marsz po płaskiej powierzchni, ale mniej intensywny niż bieg - zauważa Maelee Wells Sutton, certyfikowana trenerka personalna z Crunch Fitness w Nowym Jorku, w rozmowie z Fox News Digital.

Bieganie czy marsz pod górę. Co wybrać?

Odpowiedź zależy od celu i możliwości fizycznych. Bieganie jest szybsze (przez co dla niektórych bardziej "optymalne" czasowo) i chroni układ krążenia. Marsz pod górę, w tym też trening 12-3-30, spala procentowo więcej tłuszczu podczas jednej sesji i jest łagodniejszy dla stawów.



Jak podkreśla Sutton w rozmowie z Fox News Digital - najważniejsza jest systematyczność. - Jeśli ktoś nie lubi biegać, ale uwielbia 12-3-30, o wiele lepiej jest robić to regularnie niż wymuszać na sobie konkretny trening, który rzadko się udaje - powiedziała.

Polsat Sport