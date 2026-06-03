Chwalińska już zarobiła krocie! Tylko spójrz na te sumy

Za awans do półfinału może liczyć na nagrodę w wysokości 750 tysięcy euro, czyli ok. 870 tys. dolarów. Przed rozpoczęciem zmagań w stolicy Francji z tytułu premii za występy na korcie - według oficjalnych danych - zarobiła... 864 tys. USD.

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Chwalińska pokonała w środę dużo wyżej notowaną Rosjankę Annę Kalinską 7:6 (7-3), 6:3.

PAP