Chwalińska już zarobiła krocie! Tylko spójrz na te sumy
Maja Chwalińska, która awansowała do półfinału wielkoszlemowego French Open, zarobiła już w Paryżu ogromne pieniądze. Sprawdź, ile trafi na konto Polki.
Chwalińska zameldowała się w półfinale, pokonując Kalinską
Za awans do półfinału może liczyć na nagrodę w wysokości 750 tysięcy euro, czyli ok. 870 tys. dolarów. Przed rozpoczęciem zmagań w stolicy Francji z tytułu premii za występy na korcie - według oficjalnych danych - zarobiła... 864 tys. USD.
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Chwalińska pokonała w środę dużo wyżej notowaną Rosjankę Annę Kalinską 7:6 (7-3), 6:3.Przejdź na Polsatsport.pl
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