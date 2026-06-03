Sensacja! Sabalenka odpadła z French Open! Chwalińska poznała rywalkę w półfinale

Białorusinka była największą faworytką do triumfu w tych zmaganiach, zwłaszcza że z turniejem pożegnały się już Jelena Rybakina, Iga Świątek i broniąca tytułu Coco Gauff. Sabalenka jeszcze nigdy w swojej karierze nie wygrała French Open, więc motywacji z pewnością jej nie brakowało. Wystarczy powiedzieć, że liderka rankingu WTA wygrała wszystkie dotychczasowe mecze bez straty seta.

Jej przeciwniczką była 23. w światowym zestawieniu Sznajder, co można uznać za sporą niespodziankę, chociaż nie aż taką jak udział na tym etapie Chwalińskiej.

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Obie tenisistki jeszcze nigdy nie miały okazji ze sobą rywalizować. Sabalenka szybko narzuciła swój styl gry i dwukrotnie przełamała Sznajder w pierwszym secie. Rosjanka zrewanżowała się w siódmym gemie, ale to nie wystarczyło do odrobienia strat. Skończyło się na triumfie Białorusinki 6:3.

Druga odsłona miała bardzo podobny przebieg. Sabalenka znowu dwukrotnie wykorzystała break pointa, aby za chwilę przegrać przy swoim serwisie. Sznajder nie poszła jednak za ciosem, chociaż mogła dokonać przełamania i doprowadzić do remisu 4:4. W zamian na tablicy świetlnej zrobiło się 5:3. Wydawało się, że pierwsza "rakieta" świata nie zmarnuje tej przewagi, ale nieoczekiwanie przegrała dwa kolejne gemy. Doszło do sensacyjnego rozstrzygnięcia, ponieważ Sznajder nie oddała inicjatywy i wygrała tego seta 7:5!

Jak się okazało, 22-latka poszła za ciosem i kompletnie zdominowała Białorusinkę w dalszej części spotkania. Błyskawicznie wypracowała sobie przewagę 5:0 i wyszła na ostatnią prostą do zwycięstwa. Chwilę później po raz trzeci w tym secie przełamała rywalkę i wygrała spotkanie.

Dzięki temu po raz pierwszy w karierze awansowała do półfinału tego turnieju. Do tej pory jej najlepszym wynikiem w singlu była druga runda, do której dotarła w 2023 i 2025 roku. Jej rywalką będzie Maja Chwalińska, a pojedynek odbędzie się już w czwartek 4 czerwca.

Aryna Sabalenka - Diana Sznajder 1:2 (6:3, 5:7, 0:6).