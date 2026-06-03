Chwalińska przemówiła po awansie do półfinału. "Nie wiem, co się dzieje"

Tenis

- Nie wiem, co się dzieje - przyznała Maja Chwalińska w krótkiej rozmowie na korcie po wygranej z rosyjską tenisistką Anną Kalinską 7:6 (7-3), 6:3 w ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open w Paryżu.

Portret tenisistki Mai Chwalińskiej podczas meczu, uśmiechniętej i patrzącej w bok.
fot. PAP/EPA
Maja Chwalińska cieszy się z sukcesu w Paryżu

- Szczerze mówiąc nie wiem, co się dzieje. Wiem, że się powtarzam, ale każdy kolejny mecz jest tutaj dla mnie szalony, więc jestem bardzo wdzięczna za to - przyznała Chwalińska.

 

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- W środku nie do końca jestem spokojna, ale cieszę się, że tak to wygląda z zewnątrz. Zdecydowanie byłam jednak zdenerwowana. To normalne, zależy mi, więc jestem zestresowana. Ale staram się skoncentrować na swojej pracy i na mojej grze. Cieszę się, że to mi się udało. Gram z najlepszymi zawodniczkami na świecie, więc nie będę się z nimi porównywać - dodała tenisistka z Dąbrowy Górniczej.

 

24-letnia Chwalińska dopiero po raz trzeci występuje w zasadniczej części wielkoszlemowego turnieju. W 2022 roku była w 2. rundzie Wimbledonu, a w 2025 przegrała pierwszy mecz w Australian Open. W Paryżu do głównej drabinki awansowała z kwalifikacji; w tej edycji turnieju w ciągu 17 dni, zaczęła zmagania 18 maja, wygrała już osiem meczów.

PAP
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ROLAND GARROSTENIS
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