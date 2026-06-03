Dramat w ćwierćfinale Roland Garros! Przedwczesny koniec

Roland Garros wszedł w decydujące fazy. W jednym z ćwierćfinałów mierzyli się odpowiednio 105. i 104. w rankingu ATP Włosi Matteo Berrettini i Matteo Arnaldi. Obaj w poprzednich fazach mieli za sobą maratońskie spotkania.

ZOBACZ TAKŻE: Aryna Sabalenka mocno po porażce w Roland Garros. "Chciałabym rzucić tenis"

Podobny był pierwszy set ich starcia. Trwał aż godzinę i 17 minut, a ostatecznie lepszy wynikiem 7:5 okazał się Arnaldi.

Młodszy z Włochów prowadził również w drugiej partii. Ta nie została jednak dokończona. Berrettini skreczował przy rezultacie 5:2 dla rywala. Powodem była kontuzja lewej nogi.

Arnaldi awansował tym samym do półfinału Roland Garros, co jest jego największym sukcesem w dotychczasowej karierze. W kolejnym pojedynku zmierzy się z rozstawionym z "10" rodakiem Flavio Cobollim, który pokonał wcześniej turniejową "4" - Kanadyjczyka Felixa Augera-Aliassime'a.

Matteo Berrettini - Matteo Arnaldi 5:7, 2:5 / krecz Berrettiniego

jc, Polsat Sport