Fatalne wieści dla polskiego klubu. Gwiazdor wypada na dłuższy czas

Piłka nożna

Rafał Strączek przeszedł zabieg stawu barkowego - poinformował GKS Katowice w oficjalnym komunikacie. Bramkarz opuści początek sezonu, co może znacząco skomplikować sytuację zespołu w eliminacjach do Ligi Konferencji.

Bramkarz w koszulce z numerem 12 na boisku piłkarskim.
fot. Cyfrasport
Rafał Strączek nie zagra na początku sezonu

Klub podał, że Strączek doznał urazu zwichnięcia barku w ostatnich minutach meczu 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy Pogoń Szczecin - GKS Katowice. 

 

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W środę przeszedł jednak udany zabieg stawu barkowego. 27-latka czeka teraz rehabilitacja pod okiem klubowych fizjoterapeutów. Na boisko powróci za około cztery miesiące. "Trzymamy kciuki Rafał i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!" - przekazano.

 

To spory problem dla GKS-u, który już w najbliższym czasie będzie rywalizował w trzech rozgrywkach. Poza ligą oraz Pucharem Polski, zespół Rafała Góraka będzie występował również w kwalifikacjach do Ligi Konferencji.

 

Drugim bramkarzem drużyny jest Dawid Kudła. Na ten moment nie wiadomo, czy będzie rozważane sprowadzenie zastępcy Strączka.

HP, Polsat Sport
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