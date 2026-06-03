Gigantyczny awans Chwalińskiej w rankingu WTA! Szok. To tak można?!

Chwalińska przed tym turniejem zajmowała 114. miejsce w światowym zestawieniu i musiała rywalizować w kwalifikacjach, aby dostać się do drabinki głównej French Open. Nigdy wcześniej nie udało się jej tego dokonać. Tym razem z powodzeniem przebrnęła trzyetapowe eliminacje i był to dopiero początek jej pięknego snu.

Już w pierwszej rundzie Polka sprawiła nie lada sensację, pokonując mistrzynię olimpijską z tych samych kortów, czyli Qinwen Zheng. W drugiej rundzie nasza singlistka okazała się lepsza od Elise Mertens i tym samym poprawiła swój życiowy wynik w karierze na wielkoszlemowych turniejach, a konkretnie z Wimbledonu z 2022 roku.

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Chwalińska nie miała zamiaru jednak się zatrzymywać i w trzeciej rundzie poradziła sobie z Marią Sakkari. Awans do czwartej rundy oznaczał pojedynek z Dianą Perry i również okazał się zwycięski. Polka w ćwierćfinale zmierzyła się z Anną Kalinską i nie oddała nawet seta. Tym samym półfinał stał się faktem.

Już wcześniej było wiadomo, że 24-latka zanotuje gigantyczny skok w rankingu WTA. Nie było jednak wiadomo, o ile pozycji. Na ten moment Chwalińska w klasyfikacji na żywo awansowała ze 114. pozycji na... 30. lokatę! To kosmiczny progres o ponad 80 miejsc. Coś takiego na tym poziomie zdarza się niezwykle rzadko, a teraz jest udziałem Polki.

Jednym turniejem Chwalińska nie tylko dostała się do czołowej setki rankingu, ale również będzie drugą najwyżej notowaną Polką po Świątek. Wyprzedzi Magdalenę Fręch oraz Magdę Linette, które w rankingu "na żywo" plasują się na 43. i 60. pozycji. To milowy krok w karierze 24-latki, która w kolejny turniejach nie tylko nie będzie musiała przedzierać się przez kwalifikacje, ale może liczyć na rozstawienie.