Gigantyczny transfer w Ekstraklasie! Polski klub wydał cztery miliony euro
Honduranin Luis Palma został wykupiony przez Lecha Poznań z Celtiku Glasgow i podpisał kontrakt z klubem do 30 czerwca 2029 roku. 26-letni piłkarz występował w poprzednim sezonie na zasadzie wypożyczenia; mistrz Polski za definitywny transfer zapłacił cztery miliony euro.
Lech posiadał opcję pierwokupu i w środę wysłał do szkockiego klubu pismo informujące o uruchomieniu wspomnianej klauzuli kontraktu. Według nieoficjalnych informacji szefowie „Kolejorza” próbowali negocjować kwotę wykupu, lecz Szkoci pozostawali nieugięci i Lech będzie musiał zapłacić za Honduranina cztery miliony euro, co będzie rekordem transferowym w historii klubu.
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Palma przyszedł do Lecha w lipcu ubiegłego roku, krótko po rozpoczęciu sezonu i bardzo szybko podbił serca kibiców. Przemawiały za nim też liczby – wystąpił w 47 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 12 goli oraz zanotował 10 asyst.
Pomocnik swoją karierę rozpoczął w ojczystym klubie CD Vida, skąd trafił do Realu Monarchs w Stanach Zjednoczonych, a później do greckiego Arisu Saloniki. W sezonie 2022/23 w 36 spotkaniach ligi greckiej strzelił 13 goli i zanotował osiem asyst. Rok później został piłkarzem Celtiku, dla którego zdobył 10 goli i zaliczył 10 asyst. Występował również w Olympiakosie Pireus. Jest też regularnie powoływany do reprezentacji Hondurasu.Przejdź na Polsatsport.pl