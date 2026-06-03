Gorący czas sportowych wydarzeń w Polsat Box Go

W serwisie Polsat Box Go sportowe wydarzenia można oglądać w dowolnym miejscu, na wielu urządzeniach w pakiecie Premium Sport w cenie 55 zł/30 dni. Pakiet ten zapewnia dostęp do blisko 200 kanałów TV, w tym 24 sportowych, dodatkowe transmisje sportowe na żywo, filmy, seriale, rozrywkę i wiele innych.

UFC Fight Night w Polsat Sport

Już 6 czerwca Iwo Baraniewski zawalczy na gali UFC Fight Night w Las Vegas, gdzie zmierzy się z Billym Elekaną. W klatce kibice zobaczą też takie nazwiska jak Belal Muhammad, Brendan Allen czy popularny Bryce Mitchell, co gwarantuje mocną, międzynarodową kartę.

Siatkarskie emocje z udziałem Biało-Czerwonych

Siatkarska Liga Narodów 2026 na sportowych antenach Polsatu rozpocznie się 3 czerwca (kobiety) i 10 czerwca (mężczyźni) i potrwa do 2 sierpnia. Zgromadzi 18 najlepszych reprezentacji świata, a jednym z jej przystanków będą Gliwice, gdzie pod koniec czerwca kibice zobaczą m.in. mecze Biało‑Czerwonych z Belgią, Argentyną, Niemcami i Turcją.

Motorsport na europejskich torach

W czerwcu emocje w sportach motorowych przeniosą się na europejskie tory i trasy. W MotoGP widzowie kanałów Polsat Sport Premium zobaczą wyścigi GP Węgier (Balaton Park, 5–7 czerwca), GP Czech (Brno, 19–21 czerwca) i TT Assen – GP Holandii (26–28 czerwca). W Formula 1, transmitowanej na antenach Eleven Sports, kierowcy zmierzą się na legendarnych torach w Monako (5–7 czerwca),

Barcelonie (12–14 czerwca) i Austrii (26–28 czerwca). Z kolei w rajdowych mistrzostwach świata WRC emitowanych przez Motowizję rozegrany zostanie legendarny Rajd Akropolu w Grecji (25–28 czerwca).

Koszykarskie starcia na kanałach Polsat Sport

Orlen Basket Liga wkroczyła w decydującą fazę sezonu – po zakończeniu rundy zasadniczej i play-in trwają już emocjonujące ćwierćfinały play-off. O mistrzostwo Polski rywalizują najlepsze drużyny sezonu.

Tenisowe potyczki – Wimbledon w Polsat Sport i Roland Garros w Eurosport

Tenisowe lato nabiera tempa. W pierwszych dniach czerwca oczy kibiców zwrócą się na RolandGarros w Paryżu, gdzie na 6 czerwca (kobiety) i 7 czerwca (mężczyźni) zaplanowano finałowe spotkania. Legendarny Wimbledon rozgrywany będzie w dniach 29 czerwca – 12 lipca i zgromadzi największe gwiazdy światowego tenisa, z obrońcami tytułów Igą Świątek i Jannikiem Sinnerem na czele.

Informacja prasowa