Hubert Hurkacz wprost o nowym trenerze. "Nie po to go zatrudniam"

Turniej Hubi Cup 2026 we Wrocławiu był okazją, by porozmawiać z Hubertem Hurkaczem. Jeden z najlepszych polskich tenisistów w wywiadzie z Tomaszem Lorkiem z Polsatu Sport cofnął się do początków swojej kariery i zwrócił uwagę, co na takim etapie jest najważniejsze.

- Jako dziecko kluczowe jest ciągłe czerpanie wiedzy i rozwój. Po drodze, gdy człowiek dorasta, staje się mądrzejszy. Warto otaczać się też dobrymi ludźmi - ocenił.

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Takie podejście doprowadziło Hurkacza do spełnienia jego marzeń. W 2021 roku Polak pokonał w ćwierćfinale Wimbledonu legendarnego Rogera Federera.

- Marzyłem o zagraniu przeciwko niemu. To było moje największe marzenie jako dziecko. Na szczęście Roger grał długo w tenisa i to się spełniło - stwierdził.

Hurkacz toczył również rywalizację z inną ikoną dyscypliny - Novakiem Djokoviciem. Z Serbem nie udało się jednak jeszcze odnieść zwycięstwa. "Nole" aż ośmiokrotnie okazywał się lepszy od naszego rodaka.

- To trudny przeciwnik. Jest najlepszym tenisistą w historii, jeśli chodzi o wyniki, więc to coś wyjątkowego. To niesamowite, jak rozumie i czyta grę, jak dobry ma serwis czy return. 24 tytuły wielkoszlemowe mówią same za siebie. Nie jest łatwo z nim grać. Miałem kilka zaciętych pojedynków przeciwko niemu, ale nie udało się jeszcze go pokonać. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości to nastąpi - skwitował.

Pomóc w tym Hurkaczowi ma jego nowy szkoleniowiec. Pod koniec kwietnia Wrocławianin zatrudnił Francuza Gillesa Cervarę, który wcześniej doprowadził Rosjanina Daniiła Miedwiediewa to tytułu wielkoszlemowego (US Open 2021) czy pierwszej pozycji w rankingu ATP.

- Jest bardzo analityczny i dba o wszystkie szczegóły. Bardzo mi się podoba sposób, w jaki ta współpraca się rozwija. Tak naprawdę mieliśmy okazję potrenować osiem-dziewięć dni w Monako po turnieju w Rzymie i to był pierwszy blok treningowy. Zanim więc wszystkie zmiany wejdą w życie i gra będzie na jeszcze wyższym poziomie, minie kilka miesięcy. Nie po to zatrudniam trenera z takiej półki, by stać w miejscu. On ma takie samo podejście - podsumował polski tenisista.

Hurkacz zdradził również swoje najbliższe plany.

- Podczas pierwszego turnieju na trawie w tym sezonie wystąpię również w deblu - w 's-Hertogenbosch. Gra podwójna to część, która pomaga w przygotowaniach, jednak jest to coś innego niż trening. To mecz i rywalizacja, więc emocje są trochę większe - dodał.

Zmagania w 's-Hertogenbosch rozpoczną się już 8 czerwca. Docelowym turniejem na trawie dla Hurkacza będzie oczywiście wielkoszlemowy Wimbledon. Polak ominął zeszłoroczną edycję imprezy w Londynie z powodu kontuzji. W 2021 dotarł natomiast do najlepszej czwórki, co jest jednym z jego największych sukcesów.

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Cała rozmowa Huberta Hurkacza z Tomaszem Lorkiem dla Polsatu Sport w załączonym materiale wideo:

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