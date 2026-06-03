Jest skład Polski na Nigerię! Zmiana w bramce
Selekcjoner Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na towarzyski mecz z Nigerią. Od pierwszej minuty zagra kapitan polskiej kadry, Robert Lewandowski.
W środę reprezentacja Polski rozegra mecz towarzyski z Nigerią. W Warszawie od pierwszej minuty w bramce polskiej kadry wystąpi Kamil Grabara, a nie jak w starciu z Ukrainą - Marcin Bułka.
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Obronę stworzą Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek i Kacper Potulski. Na wahadłach zagrają natomiast Nicola Zalewski i Jakub Kamiński.
W środku pola zagrają Piotr Zieliński, Sebastian Szymański i Bartosz Slisz. Najbardziej ofensywnymi piłkarzami będą natomiast Karol Świderski i kapitan Robert Lewandowski.
Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Nigeria od godziny 20.45 na Polsatsport.pl.
Skład Polski na mecz z Nigerią:
Grabara - Wiśniewski, Bednarek, Potulski - Kamiński, Zieliński, Slisz, Szymański, Zalewski - Świderski, LewandowskiPrzejdź na Polsatsport.pl