Kiedy półfinał z Chwalińską? O której godzinie gra Polka na French Open?
Maja Chwalińska awansowała do półfinału wielkoszlemowego French Open na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. To życiowy sukces Polki. Nasza zawodniczka nie będzie jednak mieć zbyt wiele czasu na odpoczynek. Kiedy półfinał z udziałem 24-latki? O której godzinie?
Przypomnijmy, że Chwalińska rozpoczęła tegoroczne zmagania w stolicy Francji od pierwszej rundy... kwalifikacji. Musiała zatem przebrnąć trzyetapowe eliminacje, a następnie pokonać pięć rywalek, aby dotrzeć do najlepszej czwórki turnieju.
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W środowe wczesne popołudnie 24-latka pokonała w dwóch setach Annę Kalinską i zapewniła sobie grę w półfinale. W nim rywalką będzie Aryna Sabalenka lub Diana Sznajder.
Kiedy półfinał French Open z Chwalińską? O której godzinie?
Mecz półfinałowy z udziałem Mai Chwalińskiej już w czwartek 4 czerwca. Godzina pojedynku nie jest jeszcze znana. Finał zaplanowano na sobotę 6 czerwca.Przejdź na Polsatsport.pl