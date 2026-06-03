Przypomnijmy, że Chwalińska rozpoczęła tegoroczne zmagania w stolicy Francji od pierwszej rundy... kwalifikacji. Musiała zatem przebrnąć trzyetapowe eliminacje, a następnie pokonać pięć rywalek, aby dotrzeć do najlepszej czwórki turnieju.

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W środowe wczesne popołudnie 24-latka pokonała w dwóch setach Annę Kalinską i zapewniła sobie grę w półfinale. W nim rywalką będzie Aryna Sabalenka lub Diana Sznajder.

Kiedy półfinał French Open z Chwalińską? O której godzinie?

Mecz półfinałowy z udziałem Mai Chwalińskiej już w czwartek 4 czerwca. Godzina pojedynku nie jest jeszcze znana. Finał zaplanowano na sobotę 6 czerwca.

Polsat Sport