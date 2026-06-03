Kolejna porażka Polek na mundialu! Sytuacja w grupie mocno się skomplikowała

Punkty dla Polski zdobyły: Aleksandra Zięmborska 6, Weronika Telenga 4, Anna Pawłowska 3.

Mecz był od początku wyrównany. Na tablicy pokazywały się remisy 2:2, 4:4, 5:5. Rywalki, wicemistrzynie Europy, powoli zaczęły jednak uzyskiwać przewagę, głównie za sprawą naturalizowanej Amerykanki Brianny Fraser i w połowie meczu prowadziły 10:5. Biało-Czerwonym udało się jeszcze zmniejszyć przewagę Azerek do dwóch punktów, gdy przegrywały 10:12 na 3 min. 40 s przed końcem. Końcówka spotkania to jednak pudła Biało-Czerwonych i skuteczne rzuty rywalek spod kosza.

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- Popełniłyśmy błędy w obronie, szczególnie przy akcjach typy pick&roll, co dawało rywalkom łatwe punkty spod kosza. Musimy wyczyścić głowy przed spotkaniem z Holandią, wiemy jaka to drużyna. Musimy zagrać same dla siebie, udowodnić, że jesteśmy zespołem, który zasługuje na dobry basket - powiedziała środkowa Weronika Telenga.

Biało-Czerwone w pierwszym dniu turnieju na Placu Defilad pokonały Madagaskar 20:10 i przegrały po walce z reprezentacją Czech 12:14.

Polki w mundialu uczestniczą po raz piąty. Przed rokiem w Mongolii podopieczne trenerki Edyty Koryzny, olimpijki z Sydney (2000), osiągnęły najlepszy wynik w historii zajmując czwartą lokatę.

We wcześniejszych spotkaniach polskiej grupy Czechy przegrały z Azerbejdżan 11:14, a mistrzynie globu Holenderki rozgromiły zawodniczki Madagaskaru 21:12. To właśnie z Holandią Biało-Czerwone zagrają ostatni mecz fazy grupowej (godz. 20.45)

Do ćwierćfinału awansują bezpośrednio zwycięzcy czterech grup, a drużyny z lokat 2 i 3 zagrają w barażach o 1/4 finału. Zespoły z polskiej grupy A trafiają na rywalki z grupy D.

PAP