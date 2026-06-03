Kolejne roszady w klubie PlusLigi! Sześciu siatkarzy odchodzi

Klub ChKS Chełm poinformował, że wraz z końcem maja 2026 roku z zespołem pożegnało się sześciu zawodników. To kolejne roszady w klubie z Chełma. W ostatnim czasie doszło tam do zmiany na stanowisku prezesa i odszedł sponsor tytularny.

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Po sezonie 2025/2026 z zespołem ChKS Chełm pożegnają się:

Paweł Rusin - przyjmujący i jeden z liderów drużyny, który z klubem z Chełma związany był od sezonu 2023/2024. Razem z drużyną zanotował awans do rozgrywek PlusLigi, zapisując się w historii klubu jako jeden z zawodników, którzy współtworzyli jeden z największych sukcesów chełmskiej siatkówki. Na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce potwierdzał swoją wysoką dyspozycję dostarczając chełmskim kibicom mnóstwo emocji i dokładając cegiełkę do utrzymania. W sezonie 2025/2026 rozegrał 21 spotkań w barwach zespołu, legitymując się dorobkiem 167 punktów i 47% wskaźnikiem pozytywnego przyjęcia. W rankingu przyjmujących PlusLigi uplasował się na dwunastej pozycji.

Jędrzej Goss - atakujący, który dołączył do zespołu przed sezonem 2024/2025. Wcześniej reprezentował już barwy chełmskiego klubu w sezonie 2020/2021, gdy drużyna występowała pod nazwą Arka Tempo Chełm. W sezonie, w którym drużyna zanotowała awans do PlusLigi zdobył 455 punktów w 30 meczach ligowych i znalazł się w gronie kandydatów do tytułu MVP sezonu. Na poziomie PlusLigi reprezentował zespół w 24 meczach, zdobywając 106 punktów.

Grzegorz Jacznik - rozgrywający, który reprezentował barwy chełmskiego klubu już w sezonie 2022/2023, gdy drużyna występowała pod nazwą ChKS Arka Chełm i wywalczyła historyczny awans do Tauron 1. Ligi. Po występach w Astrze Nowa Sól oraz BKS Visła Proline Bydgoszcz powrócił do Chełma przed sezonem 2025/2026, stając się częścią zespołu przygotowującego się do debiutu w PlusLidze, w której – w barwach ekipy z Chełma – rozegrał 19 meczów. Swoim zaangażowaniem wniósł cenny wkład w funkcjonowanie drużyny oraz budowę jej sportowego potencjału.

Rune Fasteland - norweski środkowy, który dołączył do klubu przed sezonem 2025/2026. Do zespołu trafił po występach w PlusLidze w barwach Barkomu Każany Lwów. Wniósł do drużyny międzynarodowe doświadczenie zdobywane na parkietach Norwegii, Belgii, Holandii, Francji oraz Polski. W barwach zespołu z Chełma rozegrał 19 spotkań i może pochwalić się dorobkiem 104 zdobytych punktów.

Remigiusz Kapica - atakujący, który dołączył do drużyny z Chełma przed sezonem 2025/2026, wzmacniając zespół przed debiutanckimi rozgrywkami w PlusLidze. Do Niedźwiedziego Grodu trafił po sześciu sezonach spędzonych na parkietach najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce, reprezentując wcześniej barwy Indykpolu AZS Olsztyn, Cuprum Lubin oraz PSG Stali Nysa. W barwach naszej drużyny rozegrał 24 spotkania ligowe, zdobywając 292 punkty i będąc ważnym ogniwem drużyny w walce o utrzymanie na poziomie PlusLigi.

Kazuma Sonae - japoński libero, który trafił do Chełma przed sezonem 2025/2026. Początkowo związał się z klubem krótkoterminowym kontraktem, trafiając do zespołu w związku z kontuzją Jędrzeja Gruszczyńskiego. Szybko potwierdził jednak swoje umiejętności, dzięki czemu jego umowa została przedłużona do końca sezonu. Dla Kazumy był to jednocześnie pierwszy występ poza Japonią i debiut na europejskich parkietach. Swoją pracowitością, zaangażowaniem oraz wysoką jakością gry w defensywie stał się ważnym elementem zespołu. Sezon, w którym rozegrał 24 mecze, zakończył na pierwszym miejscu w rankingu przyjmujących PlusLigi.

RM, Polsat Sport, siatkowkachks.pl