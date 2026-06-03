Legendarna siatkarka zakończyła karierę! Poruszający wpis

Siatkówka

Legenda serbskiej siatkówki Jovana Brakocević-Canzian ogłosiła zakończenie sportowej kariery. "Nie jestem gotowa, żeby to się skończyło - ale nadszedł czas" - przekazała w mediach społecznościowych.

Grupa siatkarek w białych strojach sportowych.
fot. Cyfrasport
Jovana Brakocević-Canzian zakończyła sportową karierę

Brakocević-Canzian opublikowała w środę poruszający wpis w mediach społecznościowych. "Od kilku dni, a właściwie tygodni, zastanawiałam się, co napisać... Jak podsumować tyle klubów, koleżanek z drużyny, trenerów i krajów? Naprawdę nie wiem" - przekazała na Instagramie.

 

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"Jestem wdzięczna każdej osobie, którą spotkałam podczas tej niesamowitej podróży. Szczerze mówiąc, nie jestem gotowa, żeby to się skończyło - ale nadszedł czas" - kontynuowała.

 

Atakująca przyznała, że siatkówka dała jej bardzo dużo. 

 

"Kochałam każdą sekundę spędzoną na parkiecie. Największe podziękowania należą się siatkówce - mojej pracy, mojemu życiu, mojemu szczęśliwemu miejscu, mojej miłości, mojej pasji! Do zobaczenia" - podsumowała.

 

Serbka reprezentowała barwy takich klubów jak m.in. VakifBank Stambuł, Imoco Volley Conegliano czy Besiktas. Miała również okazję grać w Polsce - w zespołach Grot Budowlani Łódź oraz Grupa Azoty Chemik Police.

 

Podczas rozgrywek 2018/19 zdobyła dla łódzkiego klubu 639 pkt i została pierwszą siatkarką w historii ligi, która przekroczyła barierę 600 punktów. 38-latka dwukrotnie sięgnęła po mistrzostwo Polski, zdobyła również Puchar oraz Superpuchar Polski. Jej ostatnim klubem w karierze był amerykański San Diego Mojo. 

 

Przez lata była również liderką serbskiej kadry. Największymi sukcesami było oczywiście zdobyte w 2011 roku mistrzostwo Europy czy srebrny medal igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro.

HP, Polsat Sport
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INNEJOVANA BRAKOCEVIĆ-CANZIANSERBIASIATKÓWKA
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