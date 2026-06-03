Liga Narodów siatkarek 2026. Wyniki i skróty meczów - środa 3.06 (WIDEO)
Siatkarska Liga Narodów rozpoczęła swe rozgrywki! Już na starcie nie brakowało interesujących konfrontacji, wśród nich znalazło się spotkanie Polska - Belgia, otwierające tegoroczną edycję. Kto wygrał na inaugurację VNL 2026? Liga Narodów siatkarek - sprawdź wyniki i zobacz skróty meczów - środa 3 czerwca.
Ósma edycja Ligi Narodów siatkarek zostanie rozegrana między 3 czerwca i 26 lipca. Rywalizuje w niej 18 reprezentacji. Quebec, Brasilia i Nankin to miasta, które goszczą siatkarki podczas pierwszego tygodnia zmagań (3-7 czerwca).
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Polki rywalizują w chińskim mieście Nankin. Na inaugurację zmierzyły się z reprezentacją Belgii i pokonały przeciwniczki 3:2 (15:13 w tie-breaku). W drugim spotkaniu Serbia pokonała Tajlandię 3:0. Drużyna trenera Zoran Terzicia wygrała dość pewnie, choć nie uniknęła przestojów, zwłaszcza w pierwszym secie, którego rozstrzygnęła dopiero w grze na przewagi.
Transmisje meczów siatkarskiej Ligi Narodów na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.
Liga Narodów siatkarek 2026 - wyniki meczów (środa 3.06):
2026-06-03: Polska – Belgia 3:2 (25:20, 22:25, 25:23, 18:25, 15:13)
2026-06-03: Tajlandia – Serbia 0:3 (24:26, 22:25, 19:25)
2026-06-03: Chiny – Czechy (środa, godzina 13.15; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)
2026-06-03: Ukraina – USA (środa, godzina 16.45; transmisja – Polsat Sport 3)
2026-06-03: Dominikana – Turcja (środa, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)
2026-06-03: Włochy – Bułgaria (środa, godzina 21.15; transmisja – Polsat Sport 3)
2026-06-03: Francja – Japonia (środa, godzina 22.15; transmisja – Polsat Sport 2).
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