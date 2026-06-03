Maja Chwalińska - Diana Sznajder. Kiedy półfinał Roland Garros? O której godzinie?
Maja Chwalińska - Diana Sznajder to półfinał Roland Garros 2026. Kiedy mecz Chwalińska - Sznajder? O której godzinie Chwalińska - Sznajder w półfinale French Open?
Trwa piękny sen polskiej tenisistki! Chwalińska w środę wywalczyła awans do półfinału French Open, sięgając tym samym po swój największy sukces w karierze.
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Wydawało się, że półfinale Chwalińską czekać będzie zadanie najtrudniejsze z możliwych. Jej rywalkę wyłonił bowiem mecz Aryna Sabalenka - Diana Sznajder. Sensacyjnie górą okazała się Rosjanka i to właśnie z nią, a nie z liderką rankingu WTA polska tenisistka powalczy o wielki finał.
Za awans do półfinału Polka może liczyć na nagrodę w wysokości 750 tysięcy euro, czyli ok. 870 tys. dolarów. Przed rozpoczęciem zmagań w stolicy Francji z tytułu premii za występy na korcie - według oficjalnych danych - zarobiła... 864 tys. USD.
Chwalińska - Sznajder. Kiedy półfinał Roland Garros? O której godzinie?
Półfinał Chwalińska - Sznajder zostanie rozegrany w czwartek 4 czerwca. Godzina meczu Chwalińska - Sznajder to około 17.00 - po zakończeniu spotkania Marta Kostiuk - Mirra Andriejewa, które rozpocznie się nie przed 15.00.Przejdź na Polsatsport.pl