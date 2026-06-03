Maja Chwalińska - Diana Sznajder. Wynik półfinału Roland Garros. Kto wygrał French Open?

To największy sukces w karierze 22-letniej Sznajder, która - podobnie jak Polka - zadebiutuje w wielkoszlemowym półfinale.

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Wcześniej 24-letnia Chwalińska wygrała z Rosjanką Anną Kalinską (nr 22.) 7:6 (7-3), 6:3. Polka do głównej drabinki awansowała z kwalifikacji; w Paryżu wygrała już osiem meczów.

Czwartkowy półfinał będzie drugim spotkaniem Chwalińskiej ze Sznajder, w 2022 roku w półfinale turnieju w Stambule Rosjanka wygrała 6:4, 6:4.

Maja Chwalińska - Diana Sznajder. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Chwalińska - Sznajder poznamy w czwartek 4 czerwca. O tym, kto wygrał mecz Chwalińska - Sznajder, poinformujemy tuż po ostatniej akcji spotkania.

PAP