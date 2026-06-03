Maria Stenzel wyszła za mąż! Poślubiła znanego piłkarza

Ślub odbył się w plenerze. O tym wyjątkowym dniu siatkarka poinformowała fanów za pośrednictwem relacji na swoim profilu na Instagramie.

Na opublikowanych materiałach widać pocałunek nowożeńców na tle białego namiotu. Romantyczny moment uświetniła efektowna oprawa z opadającymi z góry białymi iskrami, a wszystkiemu przyglądali się zgromadzeni goście. Stenzel pochwaliła się również drobnym detalem ze stołu weselnego - klasyczną winietką z napisem "Panna Młoda".

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Para oficjalnie potwierdziła swój związek 31 maja 2024 roku. Nieco ponad rok później, 9 czerwca 2025 roku, para zaręczyła się w Paryżu. Przygotowania do ceremonii ruszyły bardzo szybko - już 2 lipca siatkarka opublikowała w sieci zdjęcie w sukni ślubnej, dając znać, że organizacja wesela właśnie się rozpoczęła.

Od momentu ogłoszenia związku do stanięcia na ślubnym kobiercu minęły dokładnie dwa lata.

Przypomnijmy, że Stenzel w latach 2018-2024 grała w siatkarskiej reprezentacji Polski. Po igrzyskach olimpijskich w Paryżu zawodniczka nie znalazła się jednak w szerokiej kadrze na kolejny sezon. Niedługo potem pożegnała się również z klubem ŁKS Commercecon Łódź i obecnie pozostaje wolną zawodniczką. Jej mąż to z kolei były piłkarz m.in. Legii Warszawa, Stali Mielec czy Miedzi Legnica. Aktualnie reprezentuje barwy Widzewa Łódź, z którym niedawno utrzymał się w PKO BP Ekstraklasie.

Maria Stenzel. Jak zmieniała się słynna polska siatkarka? (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

ŁO, Polsat Sport